أمير جازان يُطلق “ظباء الأدمي” بمحمية جزر فرسان

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير المنطقة، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان اليوم، عددًا من ظباء الأدمي الفرساني في محمية جزر فرسان، وذلك أثناء زيارته للمحمية واطلاعه على أهم برامج تنمية الحياة الفطرية في المحمية والمحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي.

وتضمنت زيارة سموّه جولة في المحمية والاطلاع على مكوناتها الطبيعية والبحرية، وما تزخر به من تنوّع أحيائي، مستمعًا إلى شرح من المختصين في المركز حول الجهود المبذولة في المحافظة على التنوع الأحيائي بجزر فرسان وتنمية موائلها الطبيعية.

وأشاد سموه بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع البيئي وحماية الحياة الفطرية، منوهًا بدور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتحقيق تكامل الجهود الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، لحماية التنوع الأحيائي بمحمية جزر فرسان التي تعد من أغنى مناطق المملكة تنوعًا أحيائيًا بحريًا وبرّيًا.