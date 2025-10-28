أرامكو تستحوذ على حصة أقلية من هيوماين وصندوق الاستثمارات يحتفظ بالأغلبية القادسية يقسو على الحزم بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس الملك الشباب يفوز على الزلفي ويتأهل لربع نهائي كأس الملك زلزال عنيف بقوة 6.6 درجات يضرب بحر باندا بإندونيسيا أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية مقتل 10 سائحين من المجر وألمانيا بعد تحطم طائرة افتتاح حركة السير على تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز مع طريق الملك خالد وول ستريت تسجّل مستويات قياسية جديدة السعودية تُعرب عن بالغ قلقها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة خلال هجمات الدعم السريع بالفاشر الأمم المتحدة تدعو إلى التضامن الدولي لمواجهة إعصار ميليسا
دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، منصة “عزوة” للمشاركة المجتمعية، ضمن أعمال ملتقى وجائزة عزوة للمشاركة المجتمعية، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض على مدى يومين.
بهدف تعزيز مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتمكين سكان العاصمة من المساهمة الفاعلة في تطوير مدينتهم.
وتهدف منصة “عزوة” إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في المبادرات والأنشطة التطوعية والفعاليات الاجتماعية، من خلال قناة موحدة تُسهم في تنظيم وتنفيذ المشروعات المجتمعية، وتُعزّز التكامل بين مختلف الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب القطاع غير الربحي.
وتتيح المنصة أمام سكان وزوّار مدينة الرياض استعراض الأنشطة والمبادرات التطوعية والفعاليات المجتمعية، والمشاركة فيها بسهولة عبر واجهة رقمية حديثة، تعكس توجه أمانة المنطقة نحو التحول الرقمي في العمل البلدي وتعزيز التواصل مع المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، نحو عاصمة تنمو بمشاركة أهلها.
ولمزيد من المعلومات عن المنصة زيارة الرابط https://azwah.alriyadh.gov.sa/ar.