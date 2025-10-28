أمين منطقة الرياض يدشّن منصة “عزوة” لتعزيز المشاركة المجتمعية

دشّن صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض، منصة “عزوة” للمشاركة المجتمعية، ضمن أعمال ملتقى وجائزة عزوة للمشاركة المجتمعية، الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض على مدى يومين.

تدشين منصة “عزوة”

بهدف تعزيز مفهوم الشراكة والمسؤولية المجتمعية، وتمكين سكان العاصمة من المساهمة الفاعلة في تطوير مدينتهم.

وتهدف منصة “عزوة” إلى تمكين أفراد المجتمع من المشاركة في المبادرات والأنشطة التطوعية والفعاليات الاجتماعية، من خلال قناة موحدة تُسهم في تنظيم وتنفيذ المشروعات المجتمعية، وتُعزّز التكامل بين مختلف الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب القطاع غير الربحي.

وتتيح المنصة أمام سكان وزوّار مدينة الرياض استعراض الأنشطة والمبادرات التطوعية والفعاليات المجتمعية، والمشاركة فيها بسهولة عبر واجهة رقمية حديثة، تعكس توجه أمانة المنطقة نحو التحول الرقمي في العمل البلدي وتعزيز التواصل مع المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود أمانة منطقة الرياض الرامية إلى تحفيز المشاركة المجتمعية وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، نحو عاصمة تنمو بمشاركة أهلها.

ولمزيد من المعلومات عن المنصة زيارة الرابط ‏https://azwah.alriyadh.gov.sa/ar.