أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد

يُقدِّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، تجربة متكاملةً للعائلات من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتعليمية، التي تجمع بين إبراز الموروث الوطني الأصيل وخلق بيئة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية.

تجارب تفاعلية

وتتيح مناطق وأجنحة المعرض للزوار استكشاف عالم الصقارة والصيد والتراث عبر عدد من التجارب التفاعلية، من أبرزها عروض الفروسية وورش العمل الحرفية، إلى جانب “قرية صقار المستقبل” التي تعرّف الأطفال بأساسيات العناية بالصقور، و”متحف شلايل الرقمي” الذي يقدّم تجربة بصرية توثّق تاريخ الصقور وهوايات الصيد في المملكة، إضافة إلى “منطقة الدعو” المخصّصة لتعليم النشء مهارات مناداة الصقر.

كما خصّص المعرض هذا العام مساحات ترفيهية للعائلات تشمل جلسات فنية ومناطق للتصوير، إلى جانب “منطقة الفنون والحياكة” التي تستعرض فيها الحرفيات السعوديات منتجات مستوحاة من الهوية الوطنية، و”منطقة الأزياء التراثية” التي تمزج بين الماضي والحاضر في عروض حيّة.

ويقدّم المعرض أيضًا تجربة “السفر الافتراضي بالصقر” باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، إلى جانب فعالية “سفاري المعرض” التي تتيح للزوار التجوّل في بيئة تحاكي الصحراء والبرية السعودية، مع عروض موسيقية وشعبية تعبّر عن تنوّع مناطق المملكة.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يُقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (1300) عارض من (45) دولة، ضمن (28) قطاعًا متخصصًا، وفعاليات تجمع بين الترفيه والتثقيف والتجربة البصرية، ليكون وجهة عائلية متكاملة تُبرز شغف السعوديين بموروثهم الثقافي وهواياتهم الأصيلة.