Icon

توثيق عقد العمل عبر “قوى” يمنحه الصيغة التنفيذية ويصون حقوق العامل Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon وظائف شاغرة بـ الهيئة السعودية للسياحة Icon سكني: يتم الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة قبل إدراجها في الموقع Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى الملك خالد Icon وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير Icon الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع Icon ضبط مواطن ارتكب مخالفات تخزين الحطب المحلي وتفحيمه بالمدينة المنورة Icon منتخب الدفاع المدني يواصل استعداداته لبطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد

الثلاثاء ٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٩ صباحاً
أنشطة وتجارب تفاعلية تجذب العائلات في معرض الصقور والصيد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يُقدِّم معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم (شمال مدينة الرياض)، تجربة متكاملةً للعائلات من خلال مجموعة واسعة من الفعاليات الترفيهية والثقافية والتعليمية، التي تجمع بين إبراز الموروث الوطني الأصيل وخلق بيئة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية.

تجارب تفاعلية

وتتيح مناطق وأجنحة المعرض للزوار استكشاف عالم الصقارة والصيد والتراث عبر عدد من التجارب التفاعلية، من أبرزها عروض الفروسية وورش العمل الحرفية، إلى جانب “قرية صقار المستقبل” التي تعرّف الأطفال بأساسيات العناية بالصقور، و”متحف شلايل الرقمي” الذي يقدّم تجربة بصرية توثّق تاريخ الصقور وهوايات الصيد في المملكة، إضافة إلى “منطقة الدعو” المخصّصة لتعليم النشء مهارات مناداة الصقر.

قد يهمّك أيضاً
معرض الصقور والصيد يستعد لاستقبال زواره في أكتوبر المقبل

معرض الصقور والصيد يستعد لاستقبال زواره في أكتوبر المقبل

محمية الملك سلمان تستعرض كنوزها الطبيعية في معرض الصقور والصيد

محمية الملك سلمان تستعرض كنوزها الطبيعية في معرض الصقور والصيد

كما خصّص المعرض هذا العام مساحات ترفيهية للعائلات تشمل جلسات فنية ومناطق للتصوير، إلى جانب “منطقة الفنون والحياكة” التي تستعرض فيها الحرفيات السعوديات منتجات مستوحاة من الهوية الوطنية، و”منطقة الأزياء التراثية” التي تمزج بين الماضي والحاضر في عروض حيّة.

ويقدّم المعرض أيضًا تجربة “السفر الافتراضي بالصقر” باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي (VR)، إلى جانب فعالية “سفاري المعرض” التي تتيح للزوار التجوّل في بيئة تحاكي الصحراء والبرية السعودية، مع عروض موسيقية وشعبية تعبّر عن تنوّع مناطق المملكة.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 يُقام خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من (1300) عارض من (45) دولة، ضمن (28) قطاعًا متخصصًا، وفعاليات تجمع بين الترفيه والتثقيف والتجربة البصرية، ليكون وجهة عائلية متكاملة تُبرز شغف السعوديين بموروثهم الثقافي وهواياتهم الأصيلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد