أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط

نفت منظمة أوبك ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن اعتزام مجموعة من ثماني دول منتجة للنفط زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً خلال الفترة المقبلة.

وقالت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، إن ما نُشر بهذا الشأن يعد ادعاءات غير دقيقة ومضللة تماماً، مؤكدة أن لا صحة لهذه التقارير.

وكانت وكالة بلومبرغ قد أشارت في وقت سابق إلى أن تحالف أوبك+ يدرس تسريع وتيرة رفع الإنتاج لتصل الزيادة إلى 500 ألف برميل يومياً على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضحت أوبك أنه حتى الآن لم تبدأ أي مناقشات رسمية بين الوزراء المعنيين بشأن الاجتماع المقبل، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمسؤولية في نشر المعلومات، تفادياً لإثارة تكهنات غير ضرورية في سوق النفط.

ومن المقرر أن يعقد ثمانية أعضاء من تحالف أوبك+ اجتماعهم عبر الإنترنت يوم الأحد المقبل لبحث مستجدات السوق.