إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية

حددت هيئة الوقاية من الآفات الحيوانية “وقاء” جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالدودة الحلزونية، وهي آفة خطيرة تنشط خلال فصل الربيع وبداية الصيف، وتضع إناثها البيض على حواف الجروح، حيث تفقس اليرقات وتتغذى على اللحم الحي، مسببة جروحًا مؤلمة وعدوى بكتيرية تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجيته.
وشددت “وقاء” أهمية مكافحة الحشرات باستخدام الطرق المصرح بها، وفحص القطيع بانتظام، ومعالجة الجروح بشكل فوري، للحد من فرص الإصابة بهذه الآفة.
كما أكدت وقاء على أهمية إزالة الأسلاك الصلبة والحادة من أماكن تواجد الحيوانات، ومكافحة الطفيليات الخارجية مثل القراد، الذي قد يتسبب في جروح تهيئ البيئة لتكاثر الدودة.
ونصحت الهيئة بتطهير الحظائر بشكل دوري والتخلص من النفايات، إلى جانب علاج الأمراض الجلدية مثل الجرب والحمى القلاعية التي قد تسهم في ظهور الجروح.
وحذّرت من إجراء ممارسات مثل جزّ الصوف أو إزالة القرون خلال موسم نشاط الدودة، لما قد يسببه من جروح تستقطب الذباب وتزيد من احتمالية الإصابة.
واختتمت “وقاء” بتأكيد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع مستوى الوعي لدى المربين هو السبيل الأنجع لحماية الثروة الحيوانية وضمان استمرارية إنتاجها.
تضع ذبابة #الدودة_الحلزونية بيضها على حافة جروح الحيوانات، وتفقس يرقات تتغذى على اللحم الحي مسببةً جروحاً مؤلمة، وتكون عرضة للتلوث بالعدوى البكتيرية الثانوية التي تضعف الحيوان وتقلل إنتاجيته.
