Icon

“الأوقاف” تعلن توزيع أرباح عن العام المالي 2024م Icon السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية وتدعو لتعزيز تقاسم الأعباء الدولية Icon انطلاق الحملة الوطنية لتطبيق توكلنا.. 34 مليون مستخدم في السعودية Icon ترامب يهاجم رئيس بلدية شيكاغو وحاكم إيلينوي: ينبغي أن يكونا في السجن Icon تعديل آلية احتساب الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بدول الخليج.. وموعد التطبيق بالمملكة Icon البلديات والإسكان تعتمد القواعد التنفيذية للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية Icon إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية Icon تشكيل الأخضر لمواجهة إندونيسيا في ملحق آسيا لكأس العالم Icon شاهد.. أمطار غزيرة وسيول جنوب رجال ألمع Icon لأول مرة.. الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية

الأربعاء ٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٣ مساءً
إجراءات الوقاية من الدودة الحلزونية لحماية الثروة الحيوانية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت هيئة الوقاية من الآفات الحيوانية “وقاء” جملة من الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية من الإصابة بالدودة الحلزونية، وهي آفة خطيرة تنشط خلال فصل الربيع وبداية الصيف، وتضع إناثها البيض على حواف الجروح، حيث تفقس اليرقات وتتغذى على اللحم الحي، مسببة جروحًا مؤلمة وعدوى بكتيرية تؤثر على صحة الحيوان وإنتاجيته.

الوقاية من الدودة الحلزونية

وشددت “وقاء” أهمية مكافحة الحشرات باستخدام الطرق المصرح بها، وفحص القطيع بانتظام، ومعالجة الجروح بشكل فوري، للحد من فرص الإصابة بهذه الآفة.

قد يهمّك أيضاً
البيئة تودع 137 مليون ريال دعماً لقطاع صغار مربي الماشية

البيئة تودع 137 مليون ريال دعماً لقطاع صغار مربي الماشية

وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا

وقاء: السعودية الاستثناء الوحيد بعدم ظهور حمى الوادي منذ 23 عامًا

كما أكدت وقاء على أهمية إزالة الأسلاك الصلبة والحادة من أماكن تواجد الحيوانات، ومكافحة الطفيليات الخارجية مثل القراد، الذي قد يتسبب في جروح تهيئ البيئة لتكاثر الدودة.

ونصحت الهيئة بتطهير الحظائر بشكل دوري والتخلص من النفايات، إلى جانب علاج الأمراض الجلدية مثل الجرب والحمى القلاعية التي قد تسهم في ظهور الجروح.

وحذّرت من إجراء ممارسات مثل جزّ الصوف أو إزالة القرون خلال موسم نشاط الدودة، لما قد يسببه من جروح تستقطب الذباب وتزيد من احتمالية الإصابة.

واختتمت “وقاء” بتأكيد أن الالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع مستوى الوعي لدى المربين هو السبيل الأنجع لحماية الثروة الحيوانية وضمان استمرارية إنتاجها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد