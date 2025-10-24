Icon

إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي Icon منتدى الأفلام السعودي 2025 يناقش تنوع التجارب السينمائية في يومه الثاني Icon خطيب المسجد النبوي: تدبروا أسماء الله الحسنى لتحيا بها قلوبكم ويعلو بها إيمانكم Icon الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس زامبيا Icon خطيب المسجد الحرام: ترتقي الأجيال وتنهض المجتمعات بنور القرآن Icon استثناء تطبيقات التوصيل من الدخل المانع لاستحقاق تعويض ساند Icon سعر الذهب اليوم يرتفع قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية Icon دواء جديد لإنقاص الوزن دون حقن أو هرمونات Icon وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة BAE SYSTEMS Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي

الجمعة ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٢٥ مساءً
إحباط تهريب أكثر من 8 كيلو ميثامفيتامين مخبأة بشاحنة في منفذ الربع الخالي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكّنت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ الربع الخالي من إحباط محاولة تهريب 8.9 كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين “الشبو”، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي بأنه عند خضوع إحدى الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من مادة “الشبو” مُخبأة أسفل خزان الهواء الخاص بالشاحنة.

قد يهمّك أيضاً
إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 كيلو شبو مخبأة بشاحنة في منفذ البطحاء

إحباط محاولة تهريب أكثر من 8 كيلو شبو مخبأة بشاحنة في منفذ...

القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 3.9 كيلو ميثامفيتامين في جدة

القبض على مقيمَيْن بحوزتهما 3.9 كيلو ميثامفيتامين في جدة

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة وهما شخصان.

وأكّد الحربي أن “زاتكا” ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد