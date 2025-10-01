إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا حساب المواطن: يُصرف الدعم للمستقل بناءً على مجموع دخله مدير سناب شات السعودية لـ “المواطن”: نشعر أن لدينا واجبًا للاستثمار في السوق بشكل أكبر قفزة بـ14% في إيرادات السياحة المغربية تسلا توازي العالم.. قيمة سوقية تضاهي جميع شركات السيارات مجتمعة أوبك تنفي تقارير عن خطط لزيادة إنتاج النفط
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (32,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.