إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي

الأربعاء ١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٥ مساءً
إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
المواطن - فريق التحرير

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب (32,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، واستكملت الإجراءات النظامية الأولية، وسُلّمت المضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

