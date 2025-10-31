إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031 توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي
صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” حمود الحربي بأن الهيئة تمكنت في ميناء الملك عبدالعزيز من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بلغت 5,388,998 حبة، عثُر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح الحربي أنه وردت عبر الميناء إرسالية عبارة عن “فحم” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أكياس الفحم.
وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 3 أشخاص.
وأكّد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.