Icon

إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز Icon خطيب المسجد النبوي: المؤثر الحقيقي من ينفع الناس بعلمه وأخلاقه لا من يطلب الشهرة وعدد المتابعين Icon خطيب المسجد الحرام: لا يجوز تعظيم قبور الصالحين والطواف حولها أو الاستغاثة بأصحابها Icon ضبط مخالفين أشعلوا النار في غير الأماكن المخصصة لها بالشرقية Icon السعودية تفوز برئاسة منظمة الإنتوساي لعام 2031 Icon توضيح من سكني بشأن آلية الإعلان عن مخططات الأراضي الجديدة Icon حساب المواطن يوضح الموقف حال الموافقة على الاعتراض بعد 10 أكتوبر Icon مقتل 21 شخصًا جراء انهيار أرضي في بابوا غينيا Icon أمطار وصواعق على منطقة تبوك حتى العاشرة مساء  Icon الذهب يواصل الارتفاع ويتجه لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة

إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
إحباط محاولة تهريب أكثر من 5.3 مليون حبة كبتاجون مُخبأة في إرسالية فحم بميناء الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صرح المتحدث الرسمي باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” حمود الحربي بأن الهيئة تمكنت في ميناء الملك عبدالعزيز من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين بلغت 5,388,998 حبة، عثُر عليها مُخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة عبر الميناء.

وأوضح الحربي أنه وردت عبر الميناء إرسالية عبارة عن “فحم” وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أكياس الفحم.

قد يهمّك أيضاً
إحباط محاولة تهريب نحو 48 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إحدى الشاحنات بمنفذ الحديثة

إحباط محاولة تهريب نحو 48 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إحدى الشاحنات بمنفذ...

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين 

إحباط محاولتي تهريب أكثر من 300 ألف حبة كبتاجون مخبأة في مركبتين 

القبض على مستقبلي المضبوطات

وأضاف أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 3 أشخاص.

وأكّد المتحدث الرسمي أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.​

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد