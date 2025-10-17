Icon

القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة

إحباط محاولة تهريب نحو 48 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إحدى الشاحنات بمنفذ الحديثة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:١١ مساءً
إحباط محاولة تهريب نحو 48 ألف حبة كبتاجون مُخبأة في إحدى الشاحنات بمنفذ الحديثة
المواطن - فريق التحرير

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “زاتكا” في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب 47,927 حبة من مادة الإمفيتامين المخدر “الكبتاجون”، عثُر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم “زاتكا” حمود الحربي أنه عند قدوم إحدى الشاحنات إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، وخضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة في الإرسالية المحمولة على الشاحنة.

القبض على مستقبلي المضبوطات

وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم، والبالغ عددهم 4 أشخاص.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الهيئة أن “زاتكا” عبر جميع منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع، وذلك بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

ودعا الحربي الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل مع الهيئة على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (@zatca.gov.sa1910) والرقم الدولي (009661910) حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

