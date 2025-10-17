إخماد حريق في موقع أثاث مستعمل بالمدينة المنورة

أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة عن نجاحه في إخماد حريق في موقع مكشوف محتوياته أثاث مستعمل.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.