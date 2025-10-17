Icon

إخماد حريق في موقع أثاث مستعمل بالمدينة المنورة

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
إخماد حريق في موقع أثاث مستعمل بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

أعلن الدفاع المدني بالمدينة المنورة عن نجاحه في إخماد حريق في موقع مكشوف محتوياته أثاث مستعمل.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابه بمنصة إكس إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

