Icon

إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود Icon الشيف الحارثي: طهي 100 ذبيحة يوم عرفة كان أصعب لحظة في مسيرتي Icon الخزانة الأمريكية تعتزم طرح سندات بـ 119 مليار دولار Icon ظهور شواطئ رملية بالإسكندرية يثير القلق Icon خطوات نقل اللوحات عبر منصة أبشر.. توضيح من المرور  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على 4 مناطق  Icon وظائف شاغرة في الصندوق السعودي للتنمية Icon وظائف شاغرة بـ البنك الإسلامي للتنمية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى وزارة الطاقة Icon القبض على مواطن لتهريبه ونقله مواد مخدرة بجازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود

الجمعة ٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٢ مساءً
إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن منظمو “أسطول الصمود العالمي” أن البحرية الإسرائيلية اعترضت الجمعة السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول والمتجهة نحو قطاع غزة، بعد يومين من اعتراض عشرات القوارب الأخرى المشاركة في الرحلة التضامنية.

وأوضح القائمون على الأسطول عبر منصاتهم على مواقع التواصل أن السفينة “مارينيت” أوقفت على بُعد نحو 42,5 ميلا بحريا من سواحل غزة، مؤكدين أن قوات الاحتلال اعترضت خلال اليومين الماضيين 42 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين يهدفون إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

قد يهمّك أيضاً
الراشد: الفلسطينيون الخاسر دائماً من تخريب مشاريع السلام

الراشد: الفلسطينيون الخاسر دائماً من تخريب مشاريع السلام

إسرائيل تعيد فتح باحة المسجد الأقصى بعد ساعات على إغلاقه

إسرائيل تعيد فتح باحة المسجد الأقصى بعد ساعات على إغلاقه

وفي سياق متصل، أفادت حكومة قبرص أن أحد القوارب التي كانت ضمن الأسطول وصل في وقت سابق إلى لارنكا، بعدما طلب التزود بالوقود وتقديم مساعدة إنسانية. وأشار متحدث باسم الحكومة القبرصية عبر منصة “إكس” إلى أن القارب كان يقل 21 أجنبيا، جرى تسجيل بياناتهم وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم القنصلي لهم.

ولم تكشف السلطات القبرصية اسم القارب أو ما إذا كان ضمن تلك التي اعترضتها إسرائيل.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا
العالم

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع...

العالم