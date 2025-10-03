إسرائيل تعترض آخر سفينة في أسطول الصمود

أعلن منظمو “أسطول الصمود العالمي” أن البحرية الإسرائيلية اعترضت الجمعة السفينة الأخيرة المتبقية من الأسطول والمتجهة نحو قطاع غزة، بعد يومين من اعتراض عشرات القوارب الأخرى المشاركة في الرحلة التضامنية.

وأوضح القائمون على الأسطول عبر منصاتهم على مواقع التواصل أن السفينة “مارينيت” أوقفت على بُعد نحو 42,5 ميلا بحريا من سواحل غزة، مؤكدين أن قوات الاحتلال اعترضت خلال اليومين الماضيين 42 سفينة كانت تحمل مساعدات إنسانية ومتطوعين يهدفون إلى كسر الحصار المفروض على القطاع.

وفي سياق متصل، أفادت حكومة قبرص أن أحد القوارب التي كانت ضمن الأسطول وصل في وقت سابق إلى لارنكا، بعدما طلب التزود بالوقود وتقديم مساعدة إنسانية. وأشار متحدث باسم الحكومة القبرصية عبر منصة “إكس” إلى أن القارب كان يقل 21 أجنبيا، جرى تسجيل بياناتهم وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية وتقديم الدعم القنصلي لهم.

ولم تكشف السلطات القبرصية اسم القارب أو ما إذا كان ضمن تلك التي اعترضتها إسرائيل.