إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٦ صباحاً
إسرائيل تقصف حي الشجاعية في غزة رغم الهدنة
المواطن - فريق التحرير

لليوم الثاني على التوالي شهد قطاع غزة قصفاً إسرائيلياً، على الرغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي أمس العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، حيث قصفت طائرات الاحتلال شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.

كما أشارت مصادر طبية محلية إلى وقوع قتيلين برصاص الجيش الإسرائيلي في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

قصف حي الشجاعية

في حين أشار مسؤول إسرائيلي، إلى أن “عناصر من حماس أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية في رفح، واقترب مسلحون فلسطينيون من مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا في شمال القطاع، لكنهم قتلوا بضربة”.

في المقابل، أكدت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لحماس، التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، نافية علمها بوقوع اشتباكات في رفح.

بالتزامن، روى أحد شهود العيان أن “مقاومين من حماس قاموا باستهداف مجموعة تابعة لياسر أبو شباب (المعادي لحماس) في جنوب شرق رفح، لكنهم تفاجأوا بوجود دبابات للجيش الإسرائيلي”، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس. وأضاف قائلاً حينها “يبدو أن اشتباكا وقع، لا أعرف بالضبط، الطيران نفذ غارتين من الجو بالمكان”.

إلا أن الجيش الإسرائيلي عاد وأعلن لاحقاً العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية التي شهدها القطاع الفلسطيني.

 

