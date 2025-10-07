إصابة 3 أشخاص في تحطم مروحية بكاليفورنيا الأمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة إثر تحطم مروحية طبية على أحد الطرق السريعة في ولاية كاليفورنيا.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن الحادث وقع على طريق سريع بمدينة ساكرامينتو، حيث كانت المروحية تقل الطيار وممرضة ومسعفًا، دون وجود أي مريض على متنها وقت وقوع الحادث.

وأوضح المسؤولون أن المصابين الثلاثة نُقلوا على وجه السرعة إلى المستشفيات المحلية لتلقي العلاج، بينما باشرت فرق الطوارئ التحقيق في أسباب الحادث وملابساته.

وأشار التقرير إلى أن الحادث تسبب في إغلاق مؤقت للطريق السريع وتعطّل حركة المرور في المنطقة لحين انتهاء أعمال الإنقاذ وإزالة الحطام.