Icon

معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات Icon عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست Icon جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي Icon الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو Icon وظائف شاغرة في مستشفى الموسى التخصصي Icon انطلاق أول أشواط سباق الملواح بمعرض الصقور والصيد السعودي Icon وظائف شاغرة بشركة المراعي في 7 مدن Icon وظائف شاغرة لدى السودة للتطوير Icon 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 95 من برنامج حساب المواطن Icon سفارة السعودية تسلّم 20 ألف ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي للأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يستمر التسجيل حتى 13 نوفمبر القادم

إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢١ صباحاً
إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات
المواطن - فريق التحرير

أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بالتعاون مع جامعة الملك سعود ممثلة في مركز التدريب وخدمة المجتمع، فتح باب التسجيل في النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات، على أن يستمر التسجيل حتى 13 نوفمبر القادم، فيما ينطلق البرنامج في الأول من ديسمبر المقبل.

ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة العاملين في الأجهزة الحكومية وتأهيلهم على أسس علمية ومهنية للتعامل مع الوثائق والمحفوظات وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تطوير آليات الحفظ والتنظيم وضمان الاستفادة المثلى من الوثائق والمحفوظات.

ويتضمن البرنامج مستويين “تأسيسي ومتقدم” يتناول المستوى التأسيسي المفاهيم الأساسية للعمل الوثائقي بما في ذلك أسس تنظيم وفهرسة وتصنيف الوثائق وحفظها، بينما يركز المستوى المتقدم على آليات إتلاف الوثائق وتطبيق معايير أمن الوثائق والمحافظة عليها وتعزيز الأمن السيبراني للوثائق الرقمية، مما يسهم في تجهيز المشاركين بأحدث المعارف والمهارات اللازمة لحفظ الوثائق واسترجاعها وتداولها وإدارة هذه الوثائق بطرق فعالة.

ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود المركز الرامية إلى رفع مستوى الأداء وتحسين الجودة في إدارة الوثائق والمحفوظات، وتصميم برامج تدريبية متكاملة تواكب رؤية المملكة 2030 تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تطوير هذا القطاع الحيوي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد