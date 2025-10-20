Icon

إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم Icon هل يمكن لمن ترك العمل الحصول على دعم ساند؟ Icon هل إيقاف الخدمات يؤثر على استحقاق دعم ريف؟ Icon بريطانيا تمنح قواتها صلاحيات لإسقاط المسيّرات فورًا Icon فلكية جدة: ذروة زخة شهب الجباريات تزين سماء المملكة Icon الصين تصدر إنذارًا باللون الأزرق لمواجهة الإعصار فنغشن Icon سقوط طائرة شحن قادمة من دبي في البحر ومصرع شخصين Icon زيادة أرباح “الدريس” الفصلية 34.5% إلى 113.8 مليون ريال Icon ترامب: العلاقة مع الصين ستكون على ما يرام رغم التوتر التجاري Icon أمطار وسيول وبرد على منطقة جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للمرحلة المتوسطة

إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٢١ مساءً
إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي الشريف بوصفه أول برنامج من نوعه للمرحلة المتوسطة عن بعد بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مما يفتح أبواب التعلم عن بعد للطلاب من جميع أنحاء المملكة والعالم.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة فرصة تعليمية مرنة تسهم في تمكين الراغبين في الالتحاق بالتعليم الشرعي ومواصلة دراستهم إلكترونيًا عبر منصة تعليمية معتمدة، مما يعزز الوصول إلى علوم الحرم المكي الشريف ويواكب التحول الرقمي في التعليم.

قد يهمّك أيضاً
السديس يوجه بإنشاء وحدات توعية فكرية في معاهد وكليات الحرمين

السديس يوجه بإنشاء وحدات توعية فكرية في معاهد وكليات الحرمين

السديس يدشن رابط التقديم لمعهد الحرم المكي

السديس يدشن رابط التقديم لمعهد الحرم المكي

برنامج التعليم الإلكتروني

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يعتمد على منصات حديثة مثل “كلاسيرا”، ويجمع بين الأصالة في المناهج والمرونة الرقمية، ليوفر فرصة ذهبية لتحصيل العلوم الشرعية بجودة عالية دون قيود الزمان أو المكان معتمدًا على خبرات العلماء الشرعيين، مشيرة إلى أن مقاعد الدراسة محدودة، وأن البرنامج يقدم تعليمًا غير متزامن يتيح للطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة والعالم متابعة دراستهم وفق أوقاتهم المناسبة.

وبينت أن التسجيل في البرنامج يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الوصول إلى العلم الشرعي في عصر التحول الرقمي، كما يتيح البرنامج للطلاب والطالبات داخل المملكة وخارجها الالتحاق بمناهج معتمدة تركز على العلوم الشرعية واللغة العربية، مع دمج تقنيات التعليم عن بعد لضمان استمرارية التعلم.

ولفتت النظر إلى أن التسجيل متاح عبر منصة الحرمين، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط القبول وإجراءات التقديم.

ويقدم البرنامج الذي يبدأ التقديم فيه 4 جمادى الأولى 1447هـ، ويستمر حتى يوم العاشر من الشهر نفسه، دراسة غير متزامنة وشهادة تعليمية حكومية معتمدة، وتأصيلًا علميًا بمنهجية محكمة تحت إشراف علمي من نخبة أعضاء هيئة التدريس.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد