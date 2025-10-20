إطلاق برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم

أطلقت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي برنامج التعليم الإلكتروني بمعهد الحرم المكي الشريف بوصفه أول برنامج من نوعه للمرحلة المتوسطة عن بعد بالشراكة مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، مما يفتح أبواب التعلم عن بعد للطلاب من جميع أنحاء المملكة والعالم.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة فرصة تعليمية مرنة تسهم في تمكين الراغبين في الالتحاق بالتعليم الشرعي ومواصلة دراستهم إلكترونيًا عبر منصة تعليمية معتمدة، مما يعزز الوصول إلى علوم الحرم المكي الشريف ويواكب التحول الرقمي في التعليم.

برنامج التعليم الإلكتروني

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يعتمد على منصات حديثة مثل “كلاسيرا”، ويجمع بين الأصالة في المناهج والمرونة الرقمية، ليوفر فرصة ذهبية لتحصيل العلوم الشرعية بجودة عالية دون قيود الزمان أو المكان معتمدًا على خبرات العلماء الشرعيين، مشيرة إلى أن مقاعد الدراسة محدودة، وأن البرنامج يقدم تعليمًا غير متزامن يتيح للطلاب والطالبات من مختلف مناطق المملكة والعالم متابعة دراستهم وفق أوقاتهم المناسبة.

وبينت أن التسجيل في البرنامج يعد خطوة أساسية نحو تعزيز الوصول إلى العلم الشرعي في عصر التحول الرقمي، كما يتيح البرنامج للطلاب والطالبات داخل المملكة وخارجها الالتحاق بمناهج معتمدة تركز على العلوم الشرعية واللغة العربية، مع دمج تقنيات التعليم عن بعد لضمان استمرارية التعلم.

ولفتت النظر إلى أن التسجيل متاح عبر منصة الحرمين، داعية الراغبين إلى الاطلاع على شروط القبول وإجراءات التقديم.

ويقدم البرنامج الذي يبدأ التقديم فيه 4 جمادى الأولى 1447هـ، ويستمر حتى يوم العاشر من الشهر نفسه، دراسة غير متزامنة وشهادة تعليمية حكومية معتمدة، وتأصيلًا علميًا بمنهجية محكمة تحت إشراف علمي من نخبة أعضاء هيئة التدريس.