Icon

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي Icon تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” Icon القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر Icon بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر Icon هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا Icon فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا Icon استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه Icon البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل Icon انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في مجال المنافسة العادلة

إطلاق برنامج ومنصة “ابتكار المنافسة” لتعزيز ثقافة الابتكار

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٥ مساءً
إطلاق برنامج ومنصة “ابتكار المنافسة” لتعزيز ثقافة الابتكار
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أطلقت الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع مركز الابتكار InnovationHub في هيئة الحكومة الرقمية، برنامج “ابتكار المنافسة”، الذي يهدف إلى إشراك المجتمع في توليد الأفكار والحلول الإبداعية لاستثمار الفرص، ومواجهة التحديات في مجال تعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للهيئة وشركائها.

ويقوم البرنامج على هاكاثون المنافسة الذي يمثل مساحة عملية للتفكير الابتكاري وتطوير الأفكار ذات القيمة المضافة، وصولًا إلى مرحلة التحكيم واختيار أفضل الحلول المقترحة، بما يعكس التوجه نحو دعم الإبداع والتميز في إيجاد حلول نوعية لتحديات المنافسة.

قد يهمّك أيضاً
المنافسة تغرم 14 منشأة 140 مليون ريال لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت

المنافسة تغرم 14 منشأة 140 مليون ريال لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت

الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الهيئة العامة للمنافسة تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

برنامج ومنصة ابتكار المنافسة

ويهدف برنامج “ابتكار المنافسة”، إلى تعزيز ثقافة الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتحفيز المشاركة المجتمعية في صياغة حلول ترفع من كفاءة الأسواق وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص، كما يسعى البرنامج إلى تمكين الطاقات الوطنية من المساهمة الفاعلة في تقديم حلول مبتكرة لتحديات المنافسة العادلة داخل الأسواق، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المنافسة والابتكار كونهما عنصرين أساسيين في رفع جودة الحياة، إلى جانب المساهمة في خلق بيئة منافسة عادلة ومحفزة تدعم تحسين جودة الخدمات ونمو الاستثمارات.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة “ابتكار المنافسة”، وهي منصة رقمية تفاعلية تتيح للمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية المشاركة في التحديات والمسارات المطروحة ضمن البرنامج، وتشكل قناة رئيسية لاستقبال وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز المنافسة العادلة ودعم الشراكة المجتمعية في صياغة المبادرات التطويرية.

ويستهدف البرنامج المبتكرين وأصحاب الحلول الإبداعية في مختلف المجالات، ممن يسعون إلى الإسهام في تعزيز بيئة المنافسة في المملكة ودعم استدامة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد