إطلاق برنامج ومنصة “ابتكار المنافسة” لتعزيز ثقافة الابتكار

أطلقت الهيئة العامة للمنافسة بالتنسيق مع مركز الابتكار InnovationHub في هيئة الحكومة الرقمية، برنامج “ابتكار المنافسة”، الذي يهدف إلى إشراك المجتمع في توليد الأفكار والحلول الإبداعية لاستثمار الفرص، ومواجهة التحديات في مجال تعزيز المنافسة العادلة، إلى جانب نشر ثقافة الابتكار المؤسسي بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للهيئة وشركائها.

ويقوم البرنامج على هاكاثون المنافسة الذي يمثل مساحة عملية للتفكير الابتكاري وتطوير الأفكار ذات القيمة المضافة، وصولًا إلى مرحلة التحكيم واختيار أفضل الحلول المقترحة، بما يعكس التوجه نحو دعم الإبداع والتميز في إيجاد حلول نوعية لتحديات المنافسة.

برنامج ومنصة ابتكار المنافسة

ويهدف برنامج “ابتكار المنافسة”، إلى تعزيز ثقافة الابتكار بما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتحفيز المشاركة المجتمعية في صياغة حلول ترفع من كفاءة الأسواق وتدعم مبدأ تكافؤ الفرص، كما يسعى البرنامج إلى تمكين الطاقات الوطنية من المساهمة الفاعلة في تقديم حلول مبتكرة لتحديات المنافسة العادلة داخل الأسواق، ونشر الوعي المجتمعي بأهمية المنافسة والابتكار كونهما عنصرين أساسيين في رفع جودة الحياة، إلى جانب المساهمة في خلق بيئة منافسة عادلة ومحفزة تدعم تحسين جودة الخدمات ونمو الاستثمارات.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن إطلاق منصة “ابتكار المنافسة”، وهي منصة رقمية تفاعلية تتيح للمبتكرين وأصحاب الأفكار الإبداعية المشاركة في التحديات والمسارات المطروحة ضمن البرنامج، وتشكل قناة رئيسية لاستقبال وتطوير الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز المنافسة العادلة ودعم الشراكة المجتمعية في صياغة المبادرات التطويرية.

ويستهدف البرنامج المبتكرين وأصحاب الحلول الإبداعية في مختلف المجالات، ممن يسعون إلى الإسهام في تعزيز بيئة المنافسة في المملكة ودعم استدامة النمو الاقتصادي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.