إطلاق سراح 1966 أسيرًا فلسطينيًا اليوم.. والجيش الإسرائيلي يتسلم 7 رهائن

بدأت صباح اليوم الاثنين عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين بالرهائن في قطاع غزة، حيث أعلن الصليب الأحمر بدء إطلاق سراح الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين.

وتسلم الصليب الأحمر 7 رهائن إسرائيليين، فيما سيتم تسلم المتبقين خلال الساعات القليلة القادمة. وقال الجيش الإسرائيلي إن آخرين سيتم الإفراج عنهم لاحقاً.

وسلم الصليب الأحمر الرهائن المفرج عنهم إلى السلطات الإسرائيلية، كما يشرف على الإفراج عن السجناء الفلسطينيين ونقلهم إلى قطاع غزة والضفة الغربية. وقد تمت عملية التسليم في مكان مغلق، بعيداً عن الكاميرات.

بدء عملية تبادل الرهائن

وأفاد مسؤول مشارك في العملية لـ”رويترز” بأن جميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 1966 والمقرر إطلاق سراحهم، اليوم الاثنين، صعدوا على متن حافلات داخل سجون إسرائيلية.

مركبات الصليب الأحمر تصل مقر استقبال الأسرى الفلسطينيين في مجمع ناصر الطبي في خان يونس.. لإتمام ترتيبات الوصول واللقاء مع العائلات #العربية #غزة pic.twitter.com/HjFvbZcbPW — العربية (@AlArabiya) October 13, 2025

وأفاد المسؤول بأنه سيتم إطلاق سراح 1716 فلسطينياً من غزة عند مجمع ناصر الطبي بالقطاع اليوم، وكذلك إطلاق سراح 250 فلسطينياً كانوا يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم.

هذا وتم تداول مقاطع لمكالمات هاتفية أجرتها عائلات الرهائن قبل إطلاق سراحهم، في إشارة إلى أن حماس سمحت للرهائن بالتواصل مع عائلاتهم قبل إطلاق سراحهم. وأظهر مقطع مصور مكالمة جرت بين أم إسرائيلية مع ابنها الأسير المفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل.

ويأتي هذا الإعلان بعدما نشرت حماس قائمة تضم 20 رهينة، وقالت إنها ستفرج عنهم، وأكثر من 1900 سجين فلسطيني قالت إن إسرائيل ستفرج عنهم، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

وأعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس أن 154 أسيراً فلسطينياً أُفرج عنهم من السجون الإسرائيلية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وسيُرحلون إلى دول أخرى.

وقبلها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة من محور نتساريم وتستمر في الساعة العاشرة صباحاً في خان يونس في غزة.

ونقلت صحيفة “معاريف” عن مسؤولين قولهم، إن حماس أبلغت الصليب الأحمر أنها ستفرج عن الرهائن من 3 نقاط. ويتم نقل الرهائن فور تسلمهم إلى قاعدة ريعيم حيث تجري عملية التأكد من الهويات وفحص طبي سريع قبل نقلهم للمستشفيات.

من جهتها، نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقارير تحدثت عن لقائها بالرهائن الإسرائيليين أو تلقيها معلومات تفيد بأن حالتهم الصحية خطيرة. وأكدت اللجنة أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف استعداداً لعملية إعادة الرهائن، وأنها لم تتلق أو تنقل أي معلومات بشأن حالتهم الصحية.

مقطع مصور يظهر مكالمة جرت بين أم إسرائيلية مع ابنها الأسير المفرج عنه ضمن الدفعة الأولى من عملية التبادل#قناة_العربية pic.twitter.com/NhBRrSxrID — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 13, 2025

وينص الاتفاق على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم السابع من أكتوبر 2023، وبينهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، تفرج إسرائيل عن 250 معتقلاً فلسطينياً محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

تغيير قائمة الأسرى الفلسطينيين

وطلبت الحكومة الإسرائيلية من عائلات الرهائن الاستعداد للتوجه نحو قاعدة ريعيم، كما أكدت أن الحكومة الإسرائيلية صادقت عبر تصويت هاتفي على تغيير في قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم.

هذا وكان مقرراً استبدال أسيرين أمنيين من القائمة التي تمت المصادقة عليها، أحدهما تبين أنه أُفرج عنه سابقاً، والآخر ينتمي إلى حركة فتح بأسيرين أمنيين منتميين إلى حماس من غير المحكومين بالسجن المؤبد.

كما تم إزالة 7 قاصرين غزيين من بين الـ22 الموجودين في القائمة، إضافة إلى امرأتين غزيتين، واستبدال مجموعة من الغزيين بآخرين وفقاً لاعتبارات جهاز الأمن، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للغزيين الذين سيتم الإفراج عنهم 1718 بدلاً من 1722.

في السياق ذاته، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق عن مسؤول عسكري كبير أنه من غير المتوقع أن تعاد كل جثامين الرهائن المحتجزة في غزة إلى إسرائيل اليوم الاثنين.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتم إنشاء هيئة دولية لتحديد مواقع رفات الأسرى الذين لن تعاد جثامينهم في إطار عملية التبادل الاثنين.