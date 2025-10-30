أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني، ضمن البرنامج الوطني للبحث والتطوير والابتكار في الأمن السيبراني.

ويهدف إلى تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار في قطاع الأمن السيبراني، وفتح آفاق أوسع لتطوير الأبحاث والابتكارات والكفاءات الواعدة في مجال الأمن السيبراني ذات الأولوية الوطنية.

أهداف المبادرة

ويأتي ذلك وفقًا للتوجهات السيبرانية والتطورات التقنية الحالية والمستقبلية؛ لتعزيز الإنتاج العلمي والتبادل المعرفي، وبناء القدرات الوطنية الرائدة في المجال.

وبيّنت الهيئة أن المبادرة تهدف إلى تطوير البحوث التطبيقية المبتكرة في مجال الأمن السيبراني ودعم فرص تبنيها وتوجيهها نحو المجالات ذات الأولوية الوطنية، ومواجهة تحديات صناعة الأمن السيبراني في مختلف القطاعات.

وذلك بما يسهم في تحفيز نمو تلك الصناعة على المستوى الوطني، وتعزيز الأمن السيبراني في المملكة، ودعم الجهود الإستراتيجية الرامية إلى تنمية قطاع الأمن السيبراني، ومواكبة التوجهات العالمية في القطاع.