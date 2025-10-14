إطلاق مشروع مسح وتقييم الطرق بالتقنيات الذكية في الباحة

أطلقت أمانة منطقة الباحة، اليوم، مشروع مسح وتقييم الطرق وبناء وتشغيل نظام موحد لإدارة صيانة الأرصفة وعناصر الطرق الحضرية، وذلك بحضور وكيل وزارة البلديات والإسكان للمشاريع والصحة العامة المهندس حسان عسيري، وأمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، وعددٍ من مسؤولي الوزارة والأمانة.

ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز استدامتها، من خلال استخدام تقنيات المسح الذكي والليزري عالية الدقة لتقييم حالة الطرق الحضرية، ورصد العيوب والتشققات ومعامل الوعورة، إلى جانب بناء قاعدة بيانات شاملة تسهم في دعم قرارات الصيانة الوقائية، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

معدّات تقنية متقدمة

وأوضح الدكتور السواط أن المشروع يتضمن مجموعة من المعدّات التقنية المتقدمة، من أبرزها معدة المسح الليزري للطرق التي تلتقط بيانات تفصيلية بدقة عالية، وجهاز رصد معلومات سطح الطريق (RSP) المزوّد بـ(13) حساس ليزر لقياس التخدد ومعامل الوعورة، إضافةً إلى كاميرا التصوير ثلاثي الأبعاد (360 درجة) لتوثيق الأصول والمواقع، ومعدة الحمل الساقط المستخدمة في التقييم الإنشائي للطرق وتحليل تشوهات السطح، إلى جانب معدة قياس سماكة طبقات الرصف بتقنية الإشارات الكهرومغناطيسية، ومعدة قياس مقاومة الانزلاق التي تستخدم تقنية قياس معامل الانزلاق (Friction Number) لتقييم السلامة المرورية للطرق والشوارع الرئيسة.

وبيّن المهندس عسيري، أن المملكة تمتلك بنية تحتية متينة تُعد شبكة الطرق الحضرية أحد ركائزها الأساسية، إذ تتجاوز أطوال الطرق في المملكة (300 ألف كيلومتر)، تسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية، مضيفًا أن الوزارة تعمل بالشراكة مع الأمانات على رفع جودة البنية التحتية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن أمانة منطقة الباحة شهدت مؤخرًا تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية النوعية، منها مشروع متنزه الأمير حسام ومتنزه الشروق بتكلفة تجاوزت (78) مليون ريال، ومشروع تنفيذ الطرق بمدينة الباحة بتكلفة بلغت أكثر من (39) مليون ريال.

توحيد أنظمة إدارة صيانة الطرق

وأكّد أن إطلاق هذا المشروع التحولي يأتي ضمن توجه الوزارة لتوحيد أنظمة إدارة صيانة الطرق في الأمانات، بالتعاون مع شركة وطنية، حيث سيغطي المشروع أكثر من (2000) كيلومتر من الطرق الرئيسة، و(22) كيلومترًا من الطرق الفرعية في منطقة الباحة، سعيًا لرفع مؤشر جودة الطرق إلى (80٪) بحلول عام 2030، وتعزيز رضا المستفيدين عن الخدمات البلدية.

واختتم المهندس عسيري حديثه، بالتأكيد على أن المشروع يمثل خطوة نوعية نحو التحول الرقمي في إدارة أصول الطرق، مشيدًا بدعم معالي الوزير الدكتور ماجد بن عبدالله الحقيل، وبالتعاون المثمر مع أمانة منطقة الباحة في تنفيذ المبادرات النوعية التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.