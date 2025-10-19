إطلاق منصة “تقني” للتدريب الإلكتروني في الكليات التقنية والمعاهد

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منصة التدريب الإلكتروني الجديدة “تقني”، بصفتها أحد الحلول التقنية التي تمثل نقلة نوعية في دعم العملية التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد كافة.

إطلاق منصة “تقني”

وأوضحت المؤسسة أن عدد المستفيدين من المنصة بلغ (237,841) مستفيدًا ومستفيدة، مع إنشاء (65,067) مقررًا إلكترونيًا؛ مما يعكس حجم التوسع والاهتمام الكبير بالتدريب الإلكتروني بالمنشآت التدريبية.

وتتميز المنصة بمرونتها العالية وإمكانية تخصيصها بما يتناسب مع مختلف الفئات المستفيدة، إضافة إلى توفير أداة متقدمة لإنشاء تقارير إحصائية وتحليلية تساعد في دعم متخذي القرار، ودمج مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل بين المدربين والمتدربين، فضلًا عن إتاحة قواعد المعرفة داخل المنصة، وتمكين المستخدمين من بناء صفحات إضافية تلبي احتياجاتهم التدريبية المتنوعة.