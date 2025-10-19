إطلاق منصة “تقني” للتدريب الإلكتروني في الكليات التقنية والمعاهد

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني منصة التدريب الإلكتروني الجديدة “تقني”، بصفتها أحد الحلول التقنية التي تمثل نقلة نوعية في دعم العملية التدريبية في الكليات التقنية والمعاهد كافة.
وأوضحت المؤسسة أن عدد المستفيدين من المنصة بلغ (237,841) مستفيدًا ومستفيدة، مع إنشاء (65,067) مقررًا إلكترونيًا؛ مما يعكس حجم التوسع والاهتمام الكبير بالتدريب الإلكتروني بالمنشآت التدريبية.
وتتميز المنصة بمرونتها العالية وإمكانية تخصيصها بما يتناسب مع مختلف الفئات المستفيدة، إضافة إلى توفير أداة متقدمة لإنشاء تقارير إحصائية وتحليلية تساعد في دعم متخذي القرار، ودمج مساعد افتراضي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل بين المدربين والمتدربين، فضلًا عن إتاحة قواعد المعرفة داخل المنصة، وتمكين المستخدمين من بناء صفحات إضافية تلبي احتياجاتهم التدريبية المتنوعة.