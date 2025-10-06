رياح نشطة بسرعة 49 كم/س على منطقة تبوك إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا 3 أيام على إيداع دعم حساب المواطن للدفعة 95 إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.4% إطلاق النسخة العاشرة من برنامج إدارة الوثائق والمحفوظات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق معنى حالة المشترك “غير نشط” في التأمينات عاصفة ثلجية تحاصر نحو ألف شخص في جبل إيفرست جامعة الملك عبدالعزيز تطلق أول برنامجٍ مهني من نوعه في العالم العربي
أصيب 20 شخصًا على الأقل إثر إطلاق مسلح النار بمدينة سيدني الأسترالية.
وأوضحت الشرطة الأسترالية أن رجلًا أطلق النار على السيارات العابرة بلا أيّ تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة, مبينة أن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة خطرة، في حين عُولج 19 شخصًا.