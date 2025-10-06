إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا

أصيب 20 شخصًا على الأقل إثر إطلاق مسلح النار بمدينة سيدني الأسترالية.

حادث إطلاق نار

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن رجلًا أطلق النار على السيارات العابرة بلا أيّ تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة, مبينة أن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة خطرة، في حين عُولج 19 شخصًا.