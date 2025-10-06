Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا

الإثنين ٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
إطلاق نار في سيدني وإصابة 20 شخصًا
المواطن - فريق التحرير

أصيب 20 شخصًا على الأقل إثر إطلاق مسلح النار بمدينة سيدني الأسترالية.

حادث إطلاق نار

وأوضحت الشرطة الأسترالية أن رجلًا أطلق النار على السيارات العابرة بلا أيّ تمييز، بما في ذلك مركبات الشرطة, مبينة أن حالة أحد المصابين في هذه الواقعة خطرة، في حين عُولج 19 شخصًا.

