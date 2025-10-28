Icon

إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي لاكتشاف الطفرات الجينية المسببة للأمراض

الثلاثاء ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
المواطن - واس

تمكن نموذج صيني للذكاء الاصطناعي من تطوير بحوث جينية لاستكشاف المزيد من الطفرات المسببة للأمراض في البيئات السريرية.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، أطلقت شركة “بي جي آي للبحوث”، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، ومختبر تشجيانغ المتخصص في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، نموذج “جينوس” للذكاء الاصطناعي مؤخرًا، ليكون أول نموذج جينومي أساسي قابل للنشر في العالم متضمنًا 10 مليارات باراميتر.

وصمم النموذج لتحليل تسلسلات تصل إلى مليون زوج قاعدي، ويحقق تحليلًا دقيقًا على نطاق القواعد الفردية، مما يوفر تسريعًا للفهم الوظيفي للجينوم البشري.

وتفسير وظائف محددة لتلك القواعد الفردية لا يزال يمثل تحديًا هائلًا، بالرغم من أنه قد تم رسم تسلسل ما مجموعه 3 مليارات زوج قاعدي للجينوم البشري، كما تم تدريب معظم نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة على جينوم مرجعي واحد أو اثنين فقط، ما لم يمكنها من استيعاب التنوع الواسع للوراثة البشرية.

وتمكن نموذج جينوس من معالجة هذا التحدي الأساسي بشكل مباشر، حيث يتلقى تدريبات حول مجموعة شاملة مكونة من 636 من الجينومات البشرية العالية الجودة من “تيلومير إلى تيلومير” التي تدمج جينومات من مختلف المجموعات السكانية في العالم.

وفي اختبار لتفسير الطفرات المسببة للأمراض، حقق “جينوس” دقة قدرها 92%، وارتفعت دقته إلى 98.3% عند ربطه مع نموذج أساس علمي، وأظهرت نتائج اختبارات متعددة وشاملة، أن جينوس اجتاز نظراءه الحاليين من المستوى الأعلى.

