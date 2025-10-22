إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بمناسبة انتخابها رئيسة للوزراء في اليابان الليث.. وجهة بحرية واعدة تجمع بين الأصالة والتنوّع البيئي الفريد كوريا الشمالية تطلق صاروخًا باليستيًا لأول مرة منذ شهور سلمان للإغاثة يوزّع 515 سلة غذائية في بورتسودان السودانية النفط يرتفع أكثر من 1% وسط مخاوف الإمدادات 339 مبتعثًا سعوديًا يدرسون الأمن السيبراني بأكثر من 85 جامعة أمريكية توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار وضباب على عدة مناطق تحذير.. تناول اللحوم المصنعة يزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي وظائف شاغرة في شركة السجل العقاري
بعد إغلاق استثنائي عقب عملية سرقة جريئة، أعلن متحف اللوفر في باريس إعادة فتح أبوابه صباح اليوم الأربعاء، لزائريه الراغبين في معاودة الدخول.
في صباح يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وقعت سرقة استهدفت مجموعة المجوهرات الملكية في قاعة Galerie d’Apollon داخل المتحف.
وفقًا لبيانات النيابة العامة، فقد استغرق الأمر أقل من سبع دقائق، حيث استخدم الجناة شاحنة ذات رافعة لتسلق الواجهة المطلة على نهر السين، ثم اقتحموا نافذة في الطابق الثاني، ودخلوا إلى القاعة وسرعان ما فرّوا بواسطة درّاجات نارية بعد تحطيم عدة وحدات عرض.
وتفوق القيمة المقدّرة للمجوهرات المسروقة 88 مليون يورو (أكثر من 100 مليون دولار) حسب تقديرات النيابة العامة.
بمجرد تأكيد الحادثة، قرر المتحف إغلاقه يومي الاثنين والثلاثاء لإفساح المجال أمام التحقيقات الجنائية والخبَرية، وكذلك لتقييم حالة البنيَة الآمنة داخله.
كما أكد وزير الداخلية الفرنسي أن الجهات المختصة بدأت عمليات فحص واسعة لأجهزة المراقبة، ونقاط الدخول، ونظام إنذار الحوادث داخل المتحف، فضلاً عن إعادة تقييم التهديدات الأمنية للمواقع الثقافية في كامل فرنسا.