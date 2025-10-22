Icon

إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة

إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٨ صباحاً
إعادة فتح متحف اللوفر بعد إغلاقه منذ الأحد بسبب حادثة سرقة
المواطن - فريق التحرير

بعد إغلاق استثنائي عقب عملية سرقة جريئة، أعلن متحف اللوفر في باريس إعادة فتح أبوابه صباح اليوم الأربعاء، لزائريه الراغبين في معاودة الدخول.

في صباح يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، وقعت سرقة استهدفت مجموعة المجوهرات الملكية في قاعة Galerie d’Apollon داخل المتحف.

سرقة كبرى

وفقًا لبيانات النيابة العامة، فقد استغرق الأمر أقل من سبع دقائق، حيث استخدم الجناة شاحنة ذات رافعة لتسلق الواجهة المطلة على نهر السين، ثم اقتحموا نافذة في الطابق الثاني، ودخلوا إلى القاعة وسرعان ما فرّوا بواسطة درّاجات نارية بعد تحطيم عدة وحدات عرض.

وتفوق القيمة المقدّرة للمجوهرات المسروقة 88 مليون يورو (أكثر من 100 مليون دولار) حسب تقديرات النيابة العامة.

بمجرد تأكيد الحادثة، قرر المتحف إغلاقه يومي الاثنين والثلاثاء لإفساح المجال أمام التحقيقات الجنائية والخبَرية، وكذلك لتقييم حالة البنيَة الآمنة داخله.

كما أكد وزير الداخلية الفرنسي أن الجهات المختصة بدأت عمليات فحص واسعة لأجهزة المراقبة، ونقاط الدخول، ونظام إنذار الحوادث داخل المتحف، فضلاً عن إعادة تقييم التهديدات الأمنية للمواقع الثقافية في كامل فرنسا.

