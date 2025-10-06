إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين وبكين تفعل الاستجابة الطارئة

فعّلت الصين أمس الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، وذلك بعد اجتياح الإعصار “ماتمو” المقاطعتين الجنوبيتين قوانغدونغ وهاينان، وفقًا لما ذكرت وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

وأرسلت اللجنة الوطنية للوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والإغاثة منها فرق عمل إلى المناطق المتضررة لتوجيه عمليات الإنقاذ والإغاثة في مواقع الكوارث.

إعصار ماتمو يجتاح سواحل الصين

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ بالتعاون مع الهيئة الوطنية للغذاء والاحتياطيات الإستراتيجية 20 ألف قطعة إضافية من مواد الإغاثة إلى مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان و10 آلاف قطعة إلى منطقة قوانغشي.

وخصصت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشكل عاجل 200 مليون يوان (نحو 28.15 مليون دولار أمريكي) من استثمارات الميزانية المركزية لدعم جهود التعافي بعد الإعصار في قوانغدونغ وهاينان.

وأجلت السلطات المحلية نحو 347 ألف شخص في مقاطعتي قوانغدونغ وهاينان لضمان سلامتهم.