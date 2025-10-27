مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ.
ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر- توظيف).