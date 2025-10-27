Icon

مشروعات الطرق في مكة المكرمة تُحدث تحولًا في كفاءة الحركة وسلامة التنقل Icon ولي العهد يلتقي رئيسة كوسوفا ورئيس غويانا ورئيس وزراء الجبل الأسود Icon الملك سلمان وولي العهد يعزّيان ملك تايلند Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية Icon كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج القبول النهائي لدورة الضباط الجامعيين 55 Icon التجارة تستدعي 64 دراجة هارلي ديفيدسون Icon العثور على مقبرة جماعية في سوريا تضم أطفالاً بملابسهم Icon تحذير.. العمل لساعات طويلة يؤثر على الدماغ بشكل كارثي Icon ضبط مواطن مخالف بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية Icon الضمان الاجتماعي يعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ47 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

الإثنين ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٠ مساءً
إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ.

ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر- توظيف).

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد