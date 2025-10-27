إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي بدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بدورة الضباط الجامعيين الـ (55) بكلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي 1447 هـ.

ولمعرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر- توظيف).