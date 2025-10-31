Icon

إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا

الجمعة ٣١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٥٣ مساءً
إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا
المواطن - فريق التحرير

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية أنه بالتنسيق مع إدارة مرور محافظة القطيف، سيتم غدًا إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض في محافظة القطيف، بهدف استكمال أعمال التطوير للشارع بطول 450 مترًا، وذلك ضمن مشاريع الأمانة لتحسين وتوسعة الطرق المحورية في المحافظة.

وأوضحت أمانة الشرقية أن خطة العمل تتضمن إغلاق الطريق الرئيسي بالاتجاه الشرقي، مع إتاحة الحركة المرورية عبر طريق الخدمة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الأمانة ممثلة في بلدية محافظة القطيف لتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة، بما ينسجم مع مستهدفات جودة الحياة والتنمية الحضرية.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بالتعليمات المرورية واتباع التحويلات الإرشادية لضمان السلامة، مع أهمية استخدام الطرق البديلة حتى الانتهاء من أعمال التطوير.

