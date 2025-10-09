إغلاق عدد من “اللاونجات” المخالفة للذوق العام والأنظمة بعسير

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية نفذت جولات رقابية شاملة على بعض الصالات (اللاونجات)، أسفرت عن ضبط مخالفات تمسّ الذوق العام وتخالف الأنظمة والتعليمات، حيث وجّه أمير المنطقة بإغلاقها فورًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأكدت الإمارة، في بيان لها في منصة إكس، رفضها المطلق لأي ممارسات لا تتسق مع القيم والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لتلك المخالفات، وأن العدالة ستطال كل من يسيء للذوق العام أو يتجاوز التعليمات.
كما حذّرت إمارة منطقة عسير من أي محاولات مشابهة مستقبلًا، مؤكدة أن من يثبت تورطه سيعرّض نفسه للمساءلة والعقوبات الرادعة.
واختتم الإمارة بيانها بالتأكيد على أن احترام النظام وصون المجتمع ليس خيارًا، بل واجب على الجميع.
بيان من #إمارة_منطقة_عسير pic.twitter.com/w2qDcQX2Ig
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 9, 2025