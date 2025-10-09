إغلاق عدد من “اللاونجات” المخالفة للذوق العام والأنظمة بعسير

أعلنت إمارة منطقة عسير، اليوم الخميس، أن الجهات المعنية نفذت جولات رقابية شاملة على بعض الصالات (اللاونجات)، أسفرت عن ضبط مخالفات تمسّ الذوق العام وتخالف الأنظمة والتعليمات، حيث وجّه أمير المنطقة بإغلاقها فورًا واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

إغلاق اللاونجات المخالفة

وأكدت الإمارة، في بيان لها في منصة إكس، رفضها المطلق لأي ممارسات لا تتسق مع القيم والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لتلك المخالفات، وأن العدالة ستطال كل من يسيء للذوق العام أو يتجاوز التعليمات.

كما حذّرت إمارة منطقة عسير من أي محاولات مشابهة مستقبلًا، مؤكدة أن من يثبت تورطه سيعرّض نفسه للمساءلة والعقوبات الرادعة.

واختتم الإمارة بيانها بالتأكيد على أن احترام النظام وصون المجتمع ليس خيارًا، بل واجب على الجميع.