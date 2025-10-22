Icon

النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2 Icon إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض Icon جوتيريش: نظام التجارة القائم على القواعد مهدد بالانهيار Icon مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر القمة الدولية للشرطة 2025م بسيئول Icon للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟ Icon فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية Icon ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية Icon سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة Icon الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح Icon اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مخالفات لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية

إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٣ مساءً
إغلاق محل مخالف ومصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية بالرياض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكنت اللجنة الأمنية لمراقبة محالّ بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض من مصادرة عدد من الرتب والشعارات العسكرية المخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق المحل المخالف لنظام بيع وخياطة الملابس العسكرية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض

القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض

أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه

أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه

يذكر أن الجولة التفتيشية نُفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة أمن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات المنطقة، وأمانة المنطقة، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

في الرياض.. افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية
السعودية اليوم

في الرياض.. افتتاح المؤتمر السعودي الدولي للخطوط...

السعودية اليوم
القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة بالرياض
السعودية اليوم

القبض على مواطن لترويجه 14 كيلو حشيش...

السعودية اليوم
أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل ابنه ويشيد بموقفه
السعودية اليوم

أمير الرياض يستقبل الهزري المتنازل عن قاتل...

السعودية اليوم
ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض
السعودية اليوم

ضبط مواطن نقل حطبًا محليًا في الرياض

السعودية اليوم