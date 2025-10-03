إقبال جماهيري واسع في اليوم الثاني لمعرض الرياض الدولي للكتاب تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل موسم الرياض في المؤتمر الصحفي الحكومي ضبط 5 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض التأمينات: حالتان لإيقاف نصيب المستفيدة من المعاش التقاعدي بريطانيا في حالة تأهب قصوى عقب هجوم أمام كنيس يهودي انحراف مركبة أمنية وسقوطها من جسر أثناء أداء مهامها بالرياض العاشرة مساء الأحد.. ترامب يمنح حماس “الفرصة الأخيرة” القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 54 كيلو قات في عسير أسعار الغذاء العالمية تنخفض في سبتمبر توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي بعد 10 سبتمبر
يشهد “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025” في يومه الثاني إقبال جماهيريًّا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع، إذ اكتظت بوابات المعرض بصفوف كبيرة من الزوار المتعطشين لكل ما هو جديد في عالم الكتب، منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض بحرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
ونالت مختلف دور النشر بالمعرض حظًا وافرًا من اهتمام الزوار، وتميز المعرض بجودة العملية التنظيمية، وتقديم الخدمات اللازمة للزائرين والعارضين والضيوف على حد سواء.
واكتظت أجنحة القراءة وورش العمل المنعقدة على هامش المعرض بالزوار، وسط إشادات بما تحتويه الأجنحة المشاركة من كتب تبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التي تعيشها المملكة.