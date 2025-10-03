إقبال جماهيري واسع في اليوم الثاني لمعرض الرياض الدولي للكتاب

يشهد “معرض الرياض الدولي للكتاب 2025” في يومه الثاني إقبال جماهيريًّا واسعًا من مختلف شرائح المجتمع، إذ اكتظت بوابات المعرض بصفوف كبيرة من الزوار المتعطشين لكل ما هو جديد في عالم الكتب، منذ الساعات الأولى لافتتاح المعرض بحرم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ونالت مختلف دور النشر بالمعرض حظًا وافرًا من اهتمام الزوار، وتميز المعرض بجودة العملية التنظيمية، وتقديم الخدمات اللازمة للزائرين والعارضين والضيوف على حد سواء.

واكتظت أجنحة القراءة وورش العمل المنعقدة على هامش المعرض بالزوار، وسط إشادات بما تحتويه الأجنحة المشاركة من كتب تبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التي تعيشها المملكة.