إقبال قياسي في انتخابات نيويورك البلدية

شهدت مدينة نيويورك يوم السبت إقبالاً غير مسبوق من الناخبين في اليوم الأول لمرحلة التصويت المبكر في الانتخابات البلدية لعام 2025، إذ بلغ عدد المقترعين نحو 79,409 ناخبين أي ما يقارب خمسة أضعاف عدد الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المبكر خلال الانتخابات السابقة عام 2021، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

وأظهرت بيانات مجلس انتخابات مدينة نيويورك أن الإقبال توزع بين الأحياء الخمسة للمدينة على النحو الآتي: 24,046 ناخباً في مانهاتن، و22,105 في بروكلين، و19,045 في كوينز، و7,793 في برونكس، و6,420 في ستاتن آيلاند.

ويُنظر إلى هذه القفزة في المشاركة على أنها مؤشر على تصاعد الحماس السياسي بين سكان المدينة، خصوصاً في ظل التنافس المحتدم بين عدد من الأسماء البارزة في سباق رئاسة البلدية، من بينهم أندرو كومو الذي يخوض السباق كمستقل، وزهران مامداني، وكورتس سليا.

انتخابات نيويورك البلدية

ويرى محللون أن الإقبال الكثيف في اليوم الأول من التصويت المبكر قد يغيّر معادلات المنافسة، إذ يعكس رغبة الناخبين في حسم نتائج الانتخابات قبل حلول يوم التصويت الرسمي في الرابع من نوفمبر المقبل.

وفي تعليق لفريق حملة المرشح أندرو كومو، أشار المتحدث باسم الحملة إلى أن “هذه الأرقام تُظهر وعي الناخبين بأهمية هذه الانتخابات، وإدراكهم بأنها قد تحدد مستقبل المدينة في السنوات المقبلة”.

ومن المقرر أن تستمر فترة التصويت المبكر في نيويورك لعدة أيام، مع توقعات بارتفاع عدد المشاركين مع اقتراب موعد الاقتراع النهائي، وسط دعوات من السلطات المحلية والأحزاب السياسية للمواطنين إلى ممارسة حقهم الديمقراطي والمشاركة الفاعلة في تقرير مستقبل مدينتهم.