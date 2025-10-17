إمام وخطيب المسجد النبوي يُلقي خطبة الجمعة في المسجد الجامع بموسكو

في إطار برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تُنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، خطبة الجمعة اليوم في المسجد الجامع بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضورٍ تجاوز خمسة عشر ألف مصلٍّ من مختلف الجاليات الإسلامية، وبحضور مفتي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الأستاذ سامي بن محمد السدحان، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.

وأكد فضيلته في خطبته على وجوب وحدة المسلمين و أهمية التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال والاعتصام بحبل الله المتين، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، بما يحقق للمجتمعات الإسلامية الأمن والاستقرار واللحمة.

وحث فضيلته المصلين على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها القرآن الكريم واتصف بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والذي كان خلقه القرآن الكريم، مبيناً أن سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة هو بالتمسك بهدي سيد المرسلين والاعتصام بحبل الله المتين .

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتواصلة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في التعريف بسماحة الدين الإسلامي ووسطيته، ونشر قيم التسامح والتعايش، وترسيخ مبادئ الاعتدال التي تقوم عليها رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.