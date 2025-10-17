Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن برنامج الشؤون الإسلامية لزيارات أئمة الحرمين

إمام وخطيب المسجد النبوي يُلقي خطبة الجمعة في المسجد الجامع بموسكو

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٣ مساءً
إمام وخطيب المسجد النبوي يُلقي خطبة الجمعة في المسجد الجامع بموسكو
المواطن - فريق التحرير

في إطار برنامج زيارة أئمة الحرمين الشريفين الذي تُنظّمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ألقى فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف، خطبة الجمعة اليوم في المسجد الجامع بالعاصمة الروسية موسكو، وذلك بحضورٍ تجاوز خمسة عشر ألف مصلٍّ من مختلف الجاليات الإسلامية، وبحضور مفتي روسيا الاتحادية الشيخ راوي عين الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الأستاذ سامي بن محمد السدحان، وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية.

وأكد فضيلته في خطبته على وجوب وحدة المسلمين و أهمية التمسك بمنهج الوسطية والاعتدال والاعتصام بحبل الله المتين، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، بما يحقق للمجتمعات الإسلامية الأمن والاستقرار واللحمة.

وحث فضيلته المصلين على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي جاء بها القرآن الكريم واتصف بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والذي كان خلقه القرآن الكريم، مبيناً أن سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة هو بالتمسك بهدي سيد المرسلين والاعتصام بحبل الله المتين .

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتواصلة بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في التعريف بسماحة الدين الإسلامي ووسطيته، ونشر قيم التسامح والتعايش، وترسيخ مبادئ الاعتدال التي تقوم عليها رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين في مختلف أنحاء العالم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد