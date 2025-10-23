Icon

اللجنة السعودية للبادل توقّع اتفاقية شراكة مع طيران ناس كناقل جوي رسمي Icon إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر Icon الصناعة تعالج 1117 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي خلال سبتمبر 2025 Icon هلال جمادى الأولى يُزيّن الأفق الغربي الليلة Icon بدء أعمال صيانة ورفع كفاءة نفق طريق الملك فهد في الدمام Icon ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في الرياض Icon موعد صدور أهلية حساب المواطن Icon 59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة فأكثر أسبوعيًّا Icon بيع صقرين بـ 163 ألف ريال في الليلة الـ 11 لمزاد نادي الصقور Icon ترامب يفقد أعصابه ويهاجم صحفيًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر

الخميس ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

استكملت أمانة المدينة المنورة إنارة أكثر من (39) ألف متر طولي من الطرق والأحياء السكنية، وتركيب (858) عمود إنارة في الميادين والطرق، وتمديد (31) ألف متر طولي من الكابلات الكهربائية، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025م.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال الإنارة المنفّذة، تأتي ضمن مبادراتها لتعزيز السلامة، وتوفير استهلاك الطاقة باستبدال الإنارة التقليدية لتكون صديقة للبيئة، بما يُسهم في تعزيز الهوية البصرية، ورفع جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة، وجعلها أكثر ملاءمة للسكان والزائرين.

قد يهمّك أيضاً
نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة

نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة

وادي قناة.. معلمٌ تاريخي وبيئي يعزز المشهد الحضري للمدينة المنورة

وادي قناة.. معلمٌ تاريخي وبيئي يعزز المشهد الحضري للمدينة المنورة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة المنورة
السعودية اليوم

نموّ مُتسارع لأنشطة القطاع السياحي في المدينة...

السعودية اليوم
مسجد الغمامة.. معلم تاريخي شاهد على الإرث النبوي للمدينة المنورة
السعودية اليوم

مسجد الغمامة.. معلم تاريخي شاهد على الإرث...

السعودية اليوم
وادي قناة.. معلمٌ تاريخي وبيئي يعزز المشهد الحضري للمدينة المنورة
السعودية اليوم

وادي قناة.. معلمٌ تاريخي وبيئي يعزز المشهد...

السعودية اليوم
إخماد حريق في موقع أثاث مستعمل بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

إخماد حريق في موقع أثاث مستعمل بالمدينة...

السعودية اليوم