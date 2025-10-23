إنارة أكثر من 39 ألف متر من الطرق والأحياء في المدينة المنورة خلال 3 أشهر

استكملت أمانة المدينة المنورة إنارة أكثر من (39) ألف متر طولي من الطرق والأحياء السكنية، وتركيب (858) عمود إنارة في الميادين والطرق، وتمديد (31) ألف متر طولي من الكابلات الكهربائية، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2025م.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال الإنارة المنفّذة، تأتي ضمن مبادراتها لتعزيز السلامة، وتوفير استهلاك الطاقة باستبدال الإنارة التقليدية لتكون صديقة للبيئة، بما يُسهم في تعزيز الهوية البصرية، ورفع جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة، وجعلها أكثر ملاءمة للسكان والزائرين.