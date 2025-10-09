إندونيسيا تلغي تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.

إلغاء تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بإندونيسيا يسريل إهزا ماهيندرا في تصريح له: “تلتزم الحكومة الإندونيسية بسياسة راسخة تتمثل في عدم إجراء أي اتصال مع إسرائيل حتى تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة”.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث أكثر من (500) رياضي، بمن فيهم رياضيون إسرائيليون.