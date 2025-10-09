Icon

في بطولة العالم للجمباز الفني

إندونيسيا تلغي تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٣ مساءً
إندونيسيا تلغي تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين
المواطن - فريق التحرير

أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.

إلغاء تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين

وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بإندونيسيا يسريل إهزا ماهيندرا في تصريح له: “تلتزم الحكومة الإندونيسية بسياسة راسخة تتمثل في عدم إجراء أي اتصال مع إسرائيل حتى تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة”.

ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث أكثر من (500) رياضي، بمن فيهم رياضيون إسرائيليون.

