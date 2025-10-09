إندونيسيا تلغي تأشيرات دخول رياضيين إسرائيليين

40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025” القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية 15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم، إلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة للرياضيين الإسرائيليين للمشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي ستقام في جاكرتا في الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بإندونيسيا يسريل إهزا ماهيندرا في تصريح له: “تلتزم الحكومة الإندونيسية بسياسة راسخة تتمثل في عدم إجراء أي اتصال مع إسرائيل حتى تعترف بوجود دولة فلسطينية حرة وذات سيادة”.
ومن المقرر أن يشارك في هذا الحدث أكثر من (500) رياضي، بمن فيهم رياضيون إسرائيليون.