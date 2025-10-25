إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد

أوضحت منصة إيجار، اليوم السبت، أن تأخر سداد رسوم تجديد العقد من قبل المؤجر لا يؤثر على استمرارية العقد أو حقوق المستأجر، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية أطرافها.

استمرار عقد الإيجار تلقائيًا

وأوضحت منصة إيجار، أن العقد يُجدد تلقائيًا في موعده المحدد حتى في حال عدم قيام المؤجر بسداد الرسوم، حيث يتم تسجيل الرسوم المستحقة كمديونية على المؤجر ليتم تحصيلها لاحقًا دون أن يتأثر المستأجر أو يُحرم من حقه في السكن.

وأكدت “إيجار” أن هذه الآلية المعتمدة تأتي في إطار تحسين تجربة المستفيدين وضمان استمرارية العقود الموثقة إلكترونيًا، بما ينسجم مع أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنظيم سوق الإيجار العقاري وتعزيز الثقة بين أطرافه.