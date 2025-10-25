إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة العمل في النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي زلزال عنيف بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان
أوضحت منصة إيجار، اليوم السبت، أن تأخر سداد رسوم تجديد العقد من قبل المؤجر لا يؤثر على استمرارية العقد أو حقوق المستأجر، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو ضمان استقرار العلاقة التعاقدية وحماية أطرافها.
وأوضحت منصة إيجار، أن العقد يُجدد تلقائيًا في موعده المحدد حتى في حال عدم قيام المؤجر بسداد الرسوم، حيث يتم تسجيل الرسوم المستحقة كمديونية على المؤجر ليتم تحصيلها لاحقًا دون أن يتأثر المستأجر أو يُحرم من حقه في السكن.
وأكدت “إيجار” أن هذه الآلية المعتمدة تأتي في إطار تحسين تجربة المستفيدين وضمان استمرارية العقود الموثقة إلكترونيًا، بما ينسجم مع أهداف برنامج الإسكان ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنظيم سوق الإيجار العقاري وتعزيز الثقة بين أطرافه.
كذلك أعلنت منصة إيجار التابعة لبرنامج الإسكان عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمؤجر طلب رفع أو خفض القيمة الإيجارية عند تجديد العقد.
وقالت عبر منصة إكس اليوم الجمعة إن الخدمة تُمكّن المؤجر من تقديم الطلب قبل 90 يومًا من نهاية العقد، ليُرسل إلكترونيًا إلى المستأجر، الذي يملك خيار القبول أو الرفض.
وفي حال وافق المستأجر، يتم اعتماد القيمة الجديدة تلقائيًا عند التجديد، أما إذا رفض أو لم يرد، فيُلغى التجديد التلقائي، ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في تمديد العقد، لينتهي بانتهاء مدته الأصلية.
وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود “إيجار” المستمرة لتطوير قطاع الإيجار العقاري، وتحقيق العدالة والوضوح بين المؤجر والمستأجر.
ونوّهت الشبكة إلى أن الخدمة متاحة حاليًا لطلبات خفض القيمة فقط في مدينة الرياض، على أن يشمل التوسّع بقية المدن لاحقًا.