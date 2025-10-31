إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين

أكدت منصة إيجار أنه يتم تثبيت سعر الوحدة الإيجارية في مدينة الرياض وفقًا لآخر عقد مسجل في شبكة إيجار للعقود الجديدة أو المجددة بعد نفاذ الأحكام، ولا يسمح النظام بالزيادة الإيجارية عن القيمة المسجلة مسبقًا.

وتابعت إيجار عبر منصة إكس اليوم الجمعة: أن التنظيمات أتاحت للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين، الأولى: إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أثّرت على قيمته، والثانية إذا كان آخر عقد إيجار مسجل للعقار قبل عام 2024م.

ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض

كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:

-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.