إيجار: يمكن للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين القبض على مواطن لارتكابه مخالفة الصيد دون ترخيص في ينبع متطلبات وخطوات صرف مستحقات الدفعة الواحدة لدى التأمينات الفيروسات قد تساعد في علاج عدوى المكورات العنقودية الذهبية المميتة فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على الأمير خالد بن محمد بن تركي آل سعود اليونسكو تُدرج المدينة المنورة ضمن شبكتها العالمية للمدن المبدعة في مجال الطهي القبض على مواطن لترويجه أكثر من 20 ألف قرص ممنوع في عسير إغلاق جزئي لشارع القدس بالتقاطع مع شارع الرياض بالقطيف غدًا ليلة من العشق والطرب.. كاظم الساهر يغني للرياض تعليم مكة يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في المدارس ابتداءً من الأحد
أكدت منصة إيجار أنه يتم تثبيت سعر الوحدة الإيجارية في مدينة الرياض وفقًا لآخر عقد مسجل في شبكة إيجار للعقود الجديدة أو المجددة بعد نفاذ الأحكام، ولا يسمح النظام بالزيادة الإيجارية عن القيمة المسجلة مسبقًا.
وتابعت إيجار عبر منصة إكس اليوم الجمعة: أن التنظيمات أتاحت للمؤجر الاعتراض على الحد السعري في حالتين، الأولى: إذا خضع العقار لترميمات جوهرية أثّرت على قيمته، والثانية إذا كان آخر عقد إيجار مسجل للعقار قبل عام 2024م.
كما أشارت إيجار إلى أن ضوابط عدم التجديد في مدينة الرياض تختلف باختلاف الحالات النظامية المحددة، إذ لا يحق للمؤجر طلب عدم التجديد في حال رغبة المستأجر بالاستمرار في السكن إلا في ثلاث حالات فقط، وهي:
-تخلّف المستأجر عن سداد الأجرة.
-وجود مشكلات هيكلية في العقار تؤثر على سلامة السكان.
-رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وأكدت المنصة أن هذه التحديثات تأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة واللوائح العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تنظيم القطاع الإسكاني وتعزيز الثقة في سوق الإيجارات، إضافةً إلى ضمان الشفافية والعدالة في العلاقة التعاقدية بين المؤجرين والمستأجرين.