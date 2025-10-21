Icon

إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل Icon معاصر الزيتون بالجوف تواكب زيادة الإنتاج وتلبي الطلب العالي للمزارعين Icon مسؤول فيتنامي يتحرش بموظفة كورية خلال زيارة رسمية! Icon ارتفاع أرباح مصرف الإنماء 1.3% إلى 1.59 مليار ريال Icon الذهب يواصل الصعود مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح على 4 مناطق Icon بدعم من مركز الملك سلمان.. بدء تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لمحطات تحلية المياه في غزة Icon “سمهّا” تبدأ استقبال طلبات أسماء الإبل الدولية Icon 44 مضمارًا للمشي وركوب الدراجات تعزز ثقافة الرياضة المجتمعية في الجوف Icon الذهب يواصل مكاسبه ويقفز بنحو 3% مسجلًا 4374.97 دولارًا للأوقية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٥ صباحاً
إيداع الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعاد برنامج سكني التذكير بأن وزارة البلديات والإسكان تلتزم باستمرارية إيداع مبلغ الدعم السكني يوم 24 من كل شهر ميلادي بمدة أقصاها 5 أيام عمل لجميع المستفيدين، بإستثناء القسط الأول يتم إيداعه بعد السداد أيًا كان التاريخ.

وتابع سكني عبر منصة إكس: نود التنويه بأهمية سداد الأقساط حسب الجدولة الخاصة بكم مع الجهة الممولة.

قد يهمّك أيضاً
إيداع الدعم السكني لشهر أكتوبر بأكثر من مليار ريال

إيداع الدعم السكني لشهر أكتوبر بأكثر من مليار ريال

إيداع الدعم السكني الاثنين المقبل

إيداع الدعم السكني الاثنين المقبل

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد إيداع الدعم السكني
السعودية اليوم

موعد إيداع الدعم السكني

السعودية اليوم