Icon

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا Icon “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف Icon وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين Icon وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن Icon جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة Icon أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة Icon مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية Icon واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

إيقاف برنامج بودكاست غير نظامي استضاف ممثلة وتصويرها بطريقة غير مهنية

الجمعة ١٧ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٤٦ مساءً
إيقاف برنامج بودكاست غير نظامي استضاف ممثلة وتصويرها بطريقة غير مهنية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج بودكاست غير نظامي قام باستضافة ممثلة وتصويرها بطريقة غير مهنية.

وتم إيقاف ترخيص “موثوق” الخاص بمقدم البرنامج والضيفة لمخالفتهما ضوابط العمل الإعلامي.

قد يهمّك أيضاً
بودكاست قصة تاريخ يوثق 90 عامًا من التوحيد على إذاعات MBC

بودكاست قصة تاريخ يوثق 90 عامًا من التوحيد على إذاعات MBC

فيديو.. كيف تعالج فوبيا الطيران ؟

فيديو.. كيف تعالج فوبيا الطيران ؟

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد