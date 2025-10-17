إيقاف برنامج بودكاست غير نظامي استضاف ممثلة وتصويرها بطريقة غير مهنية

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
قررت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إيقاف برنامج بودكاست غير نظامي قام باستضافة ممثلة وتصويرها بطريقة غير مهنية.
وتم إيقاف ترخيص “موثوق” الخاص بمقدم البرنامج والضيفة لمخالفتهما ضوابط العمل الإعلامي.