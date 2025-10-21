Icon

الثلاثاء ٢١ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٩ مساءً
إيقاف ضابط صف بوزارة الدفاع حصل على أموال من مواطنات مقابل وعدهن بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، حيث تم في إحدى القضايا إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية من مواطنات مقابل وعدهن بتوظيفهن بالوزارة.

قضايا رشوة واستغلال نفوذ

وفي قضية أخرى، تم إيقاف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (10.430) عشرة آلاف وأربعمئة وثلاثين ريالًا مقابل استخراج تصريح لإحدى المنشآت التجارية بطريقة غير نظامية.

كما تم إيقاف موظف يعمل بإمارة إحدى المناطق لحصوله على مبلغ مالي مقابل تسهيل إجراءات معاملة زواج لأحد المقيمين.

وأكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

