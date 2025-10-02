إيلون ماسك يقترب من نصف تريليون دولار.. أغنى رجل في التاريخ

Icon

مشاهير

الخميس ٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

دخل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التاريخ يوم الأربعاء بعدما أصبحت ثروته الصافية على أعتاب 500 مليار دولار، مدفوعة بانتعاش أسهم شركته للسيارات الكهربائية وارتفاع تقييم شركاته الناشئة الأخرى.

ووفقًا لمؤشر فوربس للمليارديرات، بلغت ثروة ماسك 499.5 مليار دولار عند الساعة 3:55 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

قفزة في أسهم تسلا

أداء سهم تسلا كان العامل الأبرز في تضخم ثروة ماسك؛ إذ ارتفع السهم بنحو 14% منذ بداية العام، وقفز قرابة 4% خلال تداولات الأربعاء فقط، ما أضاف أكثر من 7 مليارات دولار إلى ثروة رجل الأعمال الأكثر جدلًا.

لكن تقدير ثروة ماسك يظل معقدًا مقارنة بغيره من المليارديرات، نظرًا لأن العديد من شركاته الكبرى ليست مدرجة في أسواق المال.

خطط تعويضات ضخمة

وكان مجلس إدارة تسلا قد طرح الشهر الماضي خطة تعويضات غير مسبوقة لماسك بقيمة تريليون دولار، في خطوة تعكس مدى هيمنته على الشركة في وقت تسعى فيه للانتقال من صناعة السيارات إلى مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

بالتوازي، رفعت شركات ماسك الناشئة هذا العام، مثل شركة الذكاء الاصطناعي (xAI) وشركة الصواريخ سبيس إكس، من تقييماتها بشكل لافت، ما عزز موقعه على قمة هرم الثراء العالمي.

قفزات سابقة وتوتر سياسي

وكان ماسك قد تجاوز حاجز 400 مليار دولار في ديسمبر 2024، حين راهن المستثمرون على استفادة تسلا من صلاته المبكرة بالرئيس الأميركي المنتخب حينها دونالد ترامب.

غير أن العلاقة بينهما سرعان ما شهدت توترًا، بعدما هدد ترامب بوقف الدعم الفيدرالي المقدم لشركات ماسك.

