ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة

حقق باحثون من كلية لندن الجامعية ومستشفى مورفيلدز للعيون في بريطانيا إنجازًا طبيًا فريدًا من نوعه، بعدما نجحوا في استعادة القدرة على القراءة لدى أشخاص فقدوا بصرهم بالكامل، وذلك من خلال زرع جهاز إلكتروني متطور باسم (بريما) داخل العين يعمل بالتكامل مع نظارات مزودة بتقنية الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.

وشارك في التجربة (38) مريضًا من (17) مستشفى في (5) دول أوروبية، والجهاز الجديد عبارة عن غرسة شبكية إلكترونية غير سلكية صغيرة جدًا بحجم (2×2) ملليمتر وسُمك (0.03) ملليمتر فقط، أي أرقّ من نصف سُمك شعرة الإنسان، وتُزرع هذه الشريحة في الطبقة الواقعة تحت الشبكية في المنطقة التي تتضرر بسبب الضمور البقعي، حيث تعمل مثل لوح شمسي مصغّر يستقبل إشارات ضوئية بالأشعة تحت الحمراء من نظارات مزودة بكاميرا فيديو ومعالج ذكاء اصطناعي.

وتلتقط الكاميرا المشهد أمام المريض وتحوّله إلى إشارات ضوئية تُرسل إلى العين، لتصطدم بالشريحة المزروعة التي تُحوّلها بدورها إلى إشارات كهربائية دقيقة تُحفّز الخلايا العصبية المتبقية في الشبكية، وتنتقل هذه الإشارات عبر العصب البصري إلى الدماغ، حيث تُفسَّر كصور بصرية، مما يسمح للمريض باستعادة القدرة على تمييز الحروف والكلمات.

وبفضل الخوارزميات الذكية في الحاسوب المثبّت على خصر المريض، يمكن التحكم في تكبير الصورة وتحسين تركيزها لقراءة النصوص بوضوح أكبر، وبعد عملية الزرع، يخضع المرضى لبرنامج تأهيلي لتعلّم تفسير الإشارات الجديدة، وأظهرت النتائج أن (84%) من المشاركين تمكنوا من قراءة الحروف والأرقام بعد أن كانوا فاقدين للبصر، وتمكن بعضهم من قراءة (5) أسطر من مخطط الرؤية بوضوح.

وأكد الباحثون أن هذا الجهاز يُعد أول غرسة شبكية في العالم تتيح استعادة القدرة على القراءة من خلال عين فقدت بصرها تمامًا، مما يمهد الطريق لاعتماده علاجًا طبيًا جديدًا لملايين المصابين بالضمور البقعي الجاف حول العالم.