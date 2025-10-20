Icon

الجمارك: تُعفى الأمتعة الشخصية للمسافر من الرسوم والضرائب بشرط Icon ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة Icon الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع الأمين العام للأمم المتحدة Icon القبض على مخالفين لترويجهما المخدرات في جازان Icon أكثر من 39 مليون رحلة عبر تطبيقات نقل الركاب في السعودية بالربع الثالث من 2025 Icon سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الأولى من مشروع تركيب محطات تحلية المياه في قطاع غزة Icon الاتحاد يهزم الشرطة العراقي برباعية في دوري أبطال أندية آسيا Icon حالات تستدعي تخفيف السرعة أو إيقاف المركبة Icon هيئة التأمين تُطلِق منصة ingate لتنظيم مؤتمر ومعرض التأمين العالمي Icon

الإثنين ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٥ مساءً
ابتكار جهاز للمكفوفين يُمكنهم من القراءة
المواطن - واس

حقق باحثون من كلية لندن الجامعية ومستشفى مورفيلدز للعيون في بريطانيا إنجازًا طبيًا فريدًا من نوعه، بعدما نجحوا في استعادة القدرة على القراءة لدى أشخاص فقدوا بصرهم بالكامل، وذلك من خلال زرع جهاز إلكتروني متطور باسم (بريما) داخل العين يعمل بالتكامل مع نظارات مزودة بتقنية الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي.

وشارك في التجربة (38) مريضًا من (17) مستشفى في (5) دول أوروبية، والجهاز الجديد عبارة عن غرسة شبكية إلكترونية غير سلكية صغيرة جدًا بحجم (2×2) ملليمتر وسُمك (0.03) ملليمتر فقط، أي أرقّ من نصف سُمك شعرة الإنسان، وتُزرع هذه الشريحة في الطبقة الواقعة تحت الشبكية في المنطقة التي تتضرر بسبب الضمور البقعي، حيث تعمل مثل لوح شمسي مصغّر يستقبل إشارات ضوئية بالأشعة تحت الحمراء من نظارات مزودة بكاميرا فيديو ومعالج ذكاء اصطناعي.

وتلتقط الكاميرا المشهد أمام المريض وتحوّله إلى إشارات ضوئية تُرسل إلى العين، لتصطدم بالشريحة المزروعة التي تُحوّلها بدورها إلى إشارات كهربائية دقيقة تُحفّز الخلايا العصبية المتبقية في الشبكية، وتنتقل هذه الإشارات عبر العصب البصري إلى الدماغ، حيث تُفسَّر كصور بصرية، مما يسمح للمريض باستعادة القدرة على تمييز الحروف والكلمات.

وبفضل الخوارزميات الذكية في الحاسوب المثبّت على خصر المريض، يمكن التحكم في تكبير الصورة وتحسين تركيزها لقراءة النصوص بوضوح أكبر، وبعد عملية الزرع، يخضع المرضى لبرنامج تأهيلي لتعلّم تفسير الإشارات الجديدة، وأظهرت النتائج أن (84%) من المشاركين تمكنوا من قراءة الحروف والأرقام بعد أن كانوا فاقدين للبصر، وتمكن بعضهم من قراءة (5) أسطر من مخطط الرؤية بوضوح.

وأكد الباحثون أن هذا الجهاز يُعد أول غرسة شبكية في العالم تتيح استعادة القدرة على القراءة من خلال عين فقدت بصرها تمامًا، مما يمهد الطريق لاعتماده علاجًا طبيًا جديدًا لملايين المصابين بالضمور البقعي الجاف حول العالم.

