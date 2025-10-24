ابتكار سعودي يسرع التشخيص في المستشفيات من ساعتين إلى 3 دقائق

في إنجازٍ وطني جديد يعكس تكامل التقنية مع قطاع الصحة، نجح الزوجان فارس الشمري وفوزية القحطاني في ابتكار نظامٍ متكاملٍ يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقليل وقت انتظار المرضى في المستشفيات بشكلٍ جذري، إذ يخفض مدة التشخيص من نحو ساعتين إلى ثلاث دقائق فقط.

وأوضح الزوجان، في تصريحاتٍ لقناة الإخبارية، أن الاختراع يُجسّد مفهوم التحول الذكي في الخدمات الصحية، حيث تم توظيف قدرات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتسريع عمليات التشخيص والفحص الأولي للمرضى، ما ينعكس على جودة الرعاية وسرعة اتخاذ القرارات الطبية.

الكبسولة الذكية

وبيّنا أن النظام يعتمد على الكبسولة الذكية، وهي جهاز متطور يقوم بجمع العلامات الحيوية مثل ضغط الدم، ودرجة الحرارة، ومعدل النبض، ومستوى الأكسجين في الدم، وغيرها من المؤشرات الصحية الدقيقة، دون الحاجة إلى أي تدخل من الممارسين الصحيين، حيث تُرسل البيانات مباشرةً وبشكلٍ فوري إلى الطبيب أو المختص لتحليلها وإصدار التوصيات اللازمة.

وأكد الشمري والقحطاني أن الهدف من هذا الابتكار هو تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ والعيادات، وتخفيف الضغط على الكوادر الطبية، وتمكين المرضى من الحصول على تقييمٍ أولي سريعٍ ودقيق في غضون دقائق، مشيرين إلى أن النظام يُمكن تطبيقه في المستشفيات والمراكز الصحية وحتى في المنازل ضمن برامج الرعاية الافتراضية.

ويُعد هذا المشروع نموذجًا متميزًا للتكامل بين التقنية الحديثة والرعاية الصحية، ويعكس ما تشهده المملكة من نمو متسارع في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي، تماشيًا مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتحسين الخدمات الصحية باستخدام الحلول الرقمية المتقدمة.