اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٦ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الأمم المتحدة عن اعتماد اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لضمان السلامة الرقمية عالميًا، وذلك بعد خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء، بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية، حيث أشار الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أن حرفًا واحدًا في عنوان موقع إلكتروني قد يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة، نتيجة لعمليات التصيد الاحتيالي التي باتت أكثر تطورًا وانتشارًا.

وتشمل الاتفاقية الجديدة تعريفات موحدة للجرائم الإلكترونية، ومعايير للتحقيق، وآليات لدعم الضحايا، بما في ذلك التعويض ورد الحقوق وإزالة المحتوى غير القانوني، على أن تُنفذ هذه التدابير وفقًا للتشريعات الوطنية للدول، ولكن ضمن إطار دولي متفق عليه.

