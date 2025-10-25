اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة
أعلنت الأمم المتحدة عن اعتماد اتفاقية دولية جديدة تهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية في خطوة وُصفت بأنها حاسمة لضمان السلامة الرقمية عالميًا، وذلك بعد خمس سنوات من المفاوضات بين الدول الأعضاء، بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الاتفاقية في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية، حيث أشار الموقع الرسمي للأمم المتحدة إلى أن حرفًا واحدًا في عنوان موقع إلكتروني قد يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة، نتيجة لعمليات التصيد الاحتيالي التي باتت أكثر تطورًا وانتشارًا.
وتشمل الاتفاقية الجديدة تعريفات موحدة للجرائم الإلكترونية، ومعايير للتحقيق، وآليات لدعم الضحايا، بما في ذلك التعويض ورد الحقوق وإزالة المحتوى غير القانوني، على أن تُنفذ هذه التدابير وفقًا للتشريعات الوطنية للدول، ولكن ضمن إطار دولي متفق عليه.