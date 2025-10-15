اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار

بعد تجدد المواجهات بين الجارتين، أعلنت باكستان أنها وافقت على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة مع أفغانستان، عقب أيام من العنف شهدت مقتل عشرات الأشخاص على جانبي الحدود.

وقف إطلاق النار

وقالت وزارة الخارجية في بيان “الحكومة الباكستانية ونظام طالبان الأفغانية.. قررا وقفا لإطلاق النار مؤقتا اعتبارا من الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي) خلال الساعات الـ48 المقبلة”.

وفي كابول، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان على ما أفاد ناطق رسمي.

سماع دوي انفجارين

قبلها، سُمع دوي انفجارين جديدين مساء الأربعاء في وسط كابول، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

جاء ذلك، فيما أعلنت إسلام أباد عن تنفيذ “ضربات دقيقة” في كابول، لافتة إلى قصف هدف مهم من طالبان باكستان في العاصمة الأفغانية، بحسب مصادر أمنية باكستانية.