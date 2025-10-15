اتفاق بين باكستان وأفغانستان على وقف إطلاق النار

وظائف إدارية شاغرة بـ هيئة سدايا “سلمان العالمي للغة العربية” يكرّم 12 فائزًا من 10 دولٍ في مسابقة حَرْف وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بمحافظة العلا وظائف إدارية شاغرة في هيئة التأمين وظائف إدارية شاغرة بـ معهد الطاقة وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن جامعة نجران تحصل على براءة اختراع في مجال الطاقة المتجددة أمير القصيم يرعى حفل تخريج 167 حافظًا لكتاب الله ببريدة مستشار تقني: الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفًا فكريًا أو مجرد تقنية مستقبلية واشنطن تستعد لفرض رسوم على الصين بسبب النفط الروسي
بعد تجدد المواجهات بين الجارتين، أعلنت باكستان أنها وافقت على وقف لإطلاق النار لمدة 48 ساعة مع أفغانستان، عقب أيام من العنف شهدت مقتل عشرات الأشخاص على جانبي الحدود.
وقالت وزارة الخارجية في بيان “الحكومة الباكستانية ونظام طالبان الأفغانية.. قررا وقفا لإطلاق النار مؤقتا اعتبارا من الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي) خلال الساعات الـ48 المقبلة”.
وفي كابول، قالت حكومة طالبان إنها أصدرت الأوامر لجيشها لاحترام وقف إطلاق النار مع باكستان على ما أفاد ناطق رسمي.
قبلها، سُمع دوي انفجارين جديدين مساء الأربعاء في وسط كابول، حسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
جاء ذلك، فيما أعلنت إسلام أباد عن تنفيذ “ضربات دقيقة” في كابول، لافتة إلى قصف هدف مهم من طالبان باكستان في العاصمة الأفغانية، بحسب مصادر أمنية باكستانية.