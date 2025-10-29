هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي المركزي السعودي يخفض معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” 25 نقطة أساس احباط تهريب 21 كيلوجرامًا من الحشيش و65 ألف قرص محظور بجازان ولي العهد يلتقي برئيس جمهورية غينيا الاستوائية الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية مساعدات إنسانية سعودية جديدة تعبر منفذ رفح إلى قطاع غزة ولي العهد يلتقي رئيس جمهورية كولومبيا ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية كوبا ولي العهد يلتقي الرئيس السوري على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لقاء ثلاثي يجمع ولي العهد والشرع ورئيسة كوسوفا في الرياض
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (21) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، و64950 قرصا خاضعا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.