ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي

احتفالات في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ

الخميس ٩ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٤ مساءً
احتفالات في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ
المواطن - فريق التحرير

شهدت شوارع غزة اليوم الخميس احتفالات، عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة حيز التنفيذ، ضمن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر فرحة سكان غزة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن الرئيس ترامب التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي غزة، حيث نزح معظم سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص بسبب القصف الإسرائيلي، هلل الشبان في الشوارع المدمرة حتى مع استمرار القصف الإسرائيلي في أجزاء من القطاع.

ومن شأن الاتفاق، إذا ما تم تنفيذه بالكامل، أن يقرب الطرفين أكثر من أي وقت مضى من إنهاء الحرب التي تحولت إلى صراع إقليمي.

وتقول السلطات في غزة إن الحملة الإسرائيلية قتلت أكثر من 67 ألفًا ودمرت جزءًا كبيرًا من القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين، أسفر هجوم حماس عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، ويعتقد أن 20 من أصل 48 رهينة، ما زالوا محتجزين في غزة، على قيد الحياة.

 

 

