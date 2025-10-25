اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل

اختُتمت في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «السيف الأزرق – 4» الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي.

وتضمن التمرين عددًا من الفرضيات والتدريبات الميدانية، شملت القتال في المناطق المبنية، وعمليات الدوريات والإغارة والكمائن، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى فرضية تحرير الأطقم والرهائن.



واشتملت مناورات التمرين على تنفيذ مهام اكتشاف وإبطال الألغام تحت الماء، وعمليات الإنزال بالحبال بمشاركة الطائرات العمودية من نوع «سوبر بوما»، إلى جانب تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة، ورماية القناصة، والرماية التكتيكية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري بين الجانبين، وتبادل الخبرات، لرفع مستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية.