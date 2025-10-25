Icon

ثعابين تشبه الكوبرا تثير الفزع في قرية مصرية Icon فتح باب التوقيع على أول اتفاقية عالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية Icon مانشستر يونايتد يفوز على برايتون Icon ترامب يلتقي أمير قطر على متن طائرته الرئاسية بالدوحة Icon إطلاق “تحدي الكم” لتمكين الكفاءات الوطنية في الحوسبة الكمية Icon الشباب يتعادل مع ضمك في دوري روشن Icon رصد مذنب ليمون في سماء القصيم Icon لماذا الوقت يمضي سريعاً؟.. دراسة توضح Icon محتالون ينصبون على نائبة أمريكية ويسلبونها 4.4 آلاف دولار Icon القادسية يتعادل سلبيًا مع الأخدود بدوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي

اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل

السبت ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٦ مساءً
اختتام تمرين «السيف الأزرق – 4» بين القوات البحرية ونظيرتها الصينية في الجبيل
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

اختُتمت في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي في الجبيل، مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط «السيف الأزرق – 4» الذي نفذته القوات البحرية الملكية السعودية ونظيرتها في جمهورية الصين الشعبية، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي.

قد يهمّك أيضاً
زلزال في الخليج العربي بـ 3.35 درجة يبعد 85 كم شرق الجبيل

زلزال في الخليج العربي بـ 3.35 درجة يبعد 85 كم شرق الجبيل

هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 4.36 درجات

هزة أرضية في الخليج العربي بقوة 4.36 درجات

وتضمن التمرين عددًا من الفرضيات والتدريبات الميدانية، شملت القتال في المناطق المبنية، وعمليات الدوريات والإغارة والكمائن، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى فرضية تحرير الأطقم والرهائن.


واشتملت مناورات التمرين على تنفيذ مهام اكتشاف وإبطال الألغام تحت الماء، وعمليات الإنزال بالحبال بمشاركة الطائرات العمودية من نوع «سوبر بوما»، إلى جانب تدريبات الرماية بالأسلحة الخفيفة، ورماية القناصة، والرماية التكتيكية.

ويهدف التمرين إلى تعزيز أوجه التعاون العسكري بين الجانبين، وتبادل الخبرات، لرفع مستوى الجاهزية القتالية، إضافة إلى تطوير القدرات في مجالات مكافحة الإرهاب البحري، والقرصنة البحرية، وإزالة الألغام البحرية والتعامل مع الطائرات المسيرة التكتيكية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد