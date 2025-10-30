اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

البرازيل: ارتفاع قتلى عملية ريو إلى 121 شخصًا حرم أمير الرياض ترعى انطلاقة جمعية “إدراك للأورام” يوتيوب يدفع 24 مليون دولار لتسوية نزاع مع ترامب شقيقان يكسبان 335 ألف ريال من طرح الشواهين في مزاد نادي الصقور أمير القصيم يرعى انطلاق منافسات “باها القصيم تويوتا 2025” الأخضر يواجه كوت ديفوار والجزائر وديًّا استعدادًا لبطولة كأس العرب مجلس الأمن يندد بجرائم قوات الدعم السريع في الفاشر البنك المركزي الأوروبي يُبقي معدلات الفائدة دون تغيير الديوان الملكي: وفاة الأمير خالد بن محمد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود إطلاق مبادرة منح الابتكار في تحديات صناعة الأمن السيبراني
أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اختلاس أكثر من (1.5) مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات.
وأفاد الاتحاد الدولي في بيان اليوم، أن عملية التدقيق السنوية الأولى التي تجريها القيادة المالية الجديدة، كشفت عن اختلاس (1.5) مليون يورو بشكل ممنهج من قبل اثنين من موظفيه ومستشار تعاقد معه، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.
وأكد الاتحاد أنه تم إعداد القضايا التفصيلية وتسليمها إلى السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي.