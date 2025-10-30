Icon

اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اختلاس أكثر من (1.5) مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات.

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان اليوم، أن عملية التدقيق السنوية الأولى التي تجريها القيادة المالية الجديدة، كشفت عن اختلاس (1.5) مليون يورو بشكل ممنهج من قبل اثنين من موظفيه ومستشار تعاقد معه، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.

نواف بن محمد: القيام بدور فاعل أهم من منصب الرئيس

نواف بن محمد نائبًا لرئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى

وأكد الاتحاد أنه تم إعداد القضايا التفصيلية وتسليمها إلى السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي.

