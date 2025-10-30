اختلاس أكثر من 1.5 مليون يورو من الاتحاد الدولي لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى عن اختلاس أكثر من (1.5) مليون يورو (1.75 مليون دولار) على مدار عدة سنوات.

وأفاد الاتحاد الدولي في بيان اليوم، أن عملية التدقيق السنوية الأولى التي تجريها القيادة المالية الجديدة، كشفت عن اختلاس (1.5) مليون يورو بشكل ممنهج من قبل اثنين من موظفيه ومستشار تعاقد معه، مما دفع إلى إجراء تحقيق داخلي.

وأكد الاتحاد أنه تم إعداد القضايا التفصيلية وتسليمها إلى السلطات القضائية والقانونية المختصة للتحقيق الجنائي.