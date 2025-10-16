اختيار السعودية لترؤس الشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي 

اختيرت المملكة العربية السعودية، ممثَّلةً في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، رئيسة للشبكة العالمية رفيعة المستوى للهيئات الإشرافية على الذكاء الاصطناعي (GNAIS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر المنظمة في باريس، بمشاركة ممثلي 25 هيئة إشرافية دولية من الدول الأعضاء والمنظمات المعنية بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي ترؤس المملكة العربية السعودية لهذه الشبكة ممثلة في سدايا بالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم، تقديرًا من منظمة اليونسكو لجهود المملكة الدولية في مجال تطوير أطر وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 ذات العلاقة بتعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في العالم، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتهدف شبكة (GNAIS) إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الإشرافية حول العالم، وتبادل الخبرات والمعارف فيما بينها، وبناء القدرات في مجالات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإشراف عليه، فضلًا عن تطوير أدوات ومعايير موحّدة تُسهم في رفع كفاءة الإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، وتُتيح الشبكة للأعضاء موارد تدريبية متخصصة ومستودعًا شاملًا لدراسات الحالة وأفضل الممارسات العالمية، بما يُعزّز قدرات الدول الأعضاء على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة.