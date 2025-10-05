ارتفاع أرباح المراعي 7.5% إلى 613 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة المراعي بنسبة 7.5% في الربع الثالث من 2025، إلى نحو 613.24 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 570.45 مليون ريال في الربع المماثل من 2024.

وعلى أساس ربعي، انخفض صافي أرباح “المراعي” بنسبة 5.2% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي ربح نحو 646.87 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري.

ارتفاع أرباح شركة المراعي

وأوضح بيان لشركة المراعي على “تداول السعودية”، اليوم الأحد، فإن ارتفاع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، جاء مدفوعاً بنمو الإيرادات بنسبة 7%، وضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، وانخفاض تكلفة التمويل.

وساهمت قطاعات التشغيل الرئيسية في ارتفاع صافي الربح بالربع الثالث من العام 2025، على أساس سنوي، حيث ارتفع صافي ربح قطاع الألبان والعصائر نتيجة ارتفاع المبيعات في جميع الأسواق، بالإضافة إلى ضبط التكاليف.

وارتفع صافي ربح قطاع المخبوزات نتيجة تحسن مزيج إيرادات المبيعات، فيما انخفض صافي ربح قطاع الدواجن. وتم تخفيف أثر هذا الانخفاض بزيادة حجم المبيعات المرتبط بالمرحلة الأولى من مشروع توسعة قطاع الدواجن وزيادة وفورات الحجم.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 7% بالربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي، إلى نحو 5.55 مليار ريال، نتيجة للنمو القوي في جميع الأسواق الرئيسية وقنوات البيع، بقيادة قطاعات الدواجن، والألبان، والأغذية، والمياه المعبأة.

وخلال 9 أشهر من 2025، ارتفع صافي أرباح “المراعي” بنسبة 5.79% إلى نحو 1.99 مليار ريال، مقابل صافي ربح نحو 1.88 مليار ريال في الفترة المماثلة من 2024.