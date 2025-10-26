Icon

بقيمة 1.29 مليار ريال

ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث

الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٥ مساءً
ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث
المواطن - فريق التحرير

سجلت شركة “سابك للمغذيات” خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا إلى 1.29 مليار ريال في الأرباح، بنمو 55.9% مقارنة بـ827 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن أسباب الارتفاع، ارتكزت إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 24% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبيعات للشركة بنسبة 26%، وفق “الإخبارية”.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي 2025 إلى 3.33 مليار ريال مقارنة بأرباح 2.37 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.

وارتفعت المبيعات خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 23% نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبيعات للشركة بنسبة 17% و ارتفاع الكميات المباعة للشركة بنسبة 5%

