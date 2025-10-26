ارتفاع أرباح سابك للمغذيات في الربع الثالث مفتي المملكة ينوّه بدعم القيادة لجهاز الإفتاء ويُثني على جهود الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار غدًا حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية مطار الملك سلمان الدولي يطلق هويته البصرية تحت شعار “رحلتك.. وجهتك” “بيوت الطين” في القصيم.. شواهد حية على تاريخ الأجداد الأفواج الأمنية بعسير تقبض على شخص لترويجه 54 كيلو جرامًا من القات المخدر وزارة الداخلية تطلق ختمًا خاصًا ببطولة العالم لرياضة الإطفاء والإنقاذ 2025 السعودية توقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته
سجلت شركة “سابك للمغذيات” خلال الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعا إلى 1.29 مليار ريال في الأرباح، بنمو 55.9% مقارنة بـ827 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الشركة، أن أسباب الارتفاع، ارتكزت إلى زيادة المبيعات خلال الربع الحالي بنسبة 24% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبيعات للشركة بنسبة 26%، وفق “الإخبارية”.
كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال فترة التسعة أشهر من العام الحالي 2025 إلى 3.33 مليار ريال مقارنة بأرباح 2.37 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024.
وارتفعت المبيعات خلال هذه الفترة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 23% نتيجة ارتفاع متوسط أسعار المبيعات للشركة بنسبة 17% و ارتفاع الكميات المباعة للشركة بنسبة 5%